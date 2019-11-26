В немецкие города вернулись тракторные марши протеста

В день открытия крупнейшей международной сельскохозяйственной и продовольственной ярмарки "Зеленая неделя 2020", в пятницу, 17 января, на улицы немецких городов вернулись протестовать фермеры. Они выступают против ужесточения политики в области защиты климата и животных и требуют обсуждения сельскохозяйственного пакета федерального правительства.

Тракторные марши прошли в Берлине, Дрездене, Ганновере, Бремене, Штутгарте, Нюрнберге и других городах Германии, ограничив движение транспорта. Фермеры, которые уже протестовали ранее в 2019 году, критикуют, в частности, запланированное ужесточение правил применения удобрений. Одна из норм правительственного сельхозпакета в целях защиты насекомых и животных ограничивает использование пестицидов.

В Берлине и других городах на 18 января запланированы акции экологов и защитников животных. Они выйдут на улицы с девизом "Мы сыты по горло", чтобы ради охраны окружающей среды потребовать более строгих законов в сфере сельского хозяйства.

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Против чего протестовали немецкие фермеры На тракторе на акцию протеста Во многих городах Германии - Берлине, Мюнхене, Вюрцбурге, Ганновере, Ольденбурге, Штутгарте, Лейпциге и других - 22 октября 2019 года можно было наблюдать большое количество тракторов и другой сельскохозяйственной техники. Все эти машины не привезли для того, чтобы показать на какой-нибудь крупной отраслевой ярмарке. На них прибыли участники акции протеста немецких фермеров.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеры протестуют в Бонне Самая большая акция протеста фермеров состоялась в Бонне. Ожидалось, что в ней примут участие около 10 000 человек. Многие из них приехали на своих тракторах.

Против чего протестовали немецкие фермеры Тракторы заблокировали движение Почти 2000 тракторов и другой сельхозтехники медленно передвигались по боннским улицам. На многих были прикреплены плакаты с лозунгами и флаги. На этом тракторе плакат с надписью: "Только мы - будущее Германии". Затем протестующие перегородили несколько улиц в центре города. На несколько часов движение в Бонне было ограничено. Общественный транспорт не ходил.

Против чего протестовали немецкие фермеры Митинг на центральной площади Бонна Участники акции протеста в Бонне оставили свою технику на улицах вокруг центра города. А сами собрались на центральной площади, чтобы озвучить свои требования.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеры хотят, чтобы их услышали Фермеры, прибывшие в Бонн для участия в демонстрации протеста, выдвинули несколько требований. Основные из них можно было прочесть на плакатах и кабинах тракторов.

Против чего протестовали немецкие фермеры Протесты против аграрной политики властей ФРГ "Никто не должен забывать, что без фермеров не будет еды" - написано на плакате, прикрепленном к этому трактору. Его владелец - один из нескольких тысяч фермеров, участвовавших в акции протеста против проводимой правительством Германии аграрной политики.

Против чего протестовали немецкие фермеры Запретить сельхозимпорт, не отвечающий немецким стандартам Еще одно из требований участников акции протеста фермеров, как написано на этом плакате, - "запретить импорт продуктов питания, при производстве которых не были соблюдены немецкие стандарты".

Против чего протестовали немецкие фермеры Начать диалог о будущем аграрной отрасли "Мы те, кто защищает окружающую среду, и у нас есть фундаментальное образование" - написали на этом плакате виноделы из региона Рейнгессен, которые также приехали в Бонн для участия в акции протеста. Они призывают немецких политиков сесть за стол переговоров и вместе подумать о будущем аграрной отрасли.

Против чего протестовали немецкие фермеры Фермеров беспокоит охрана животных и защита климата Участники акции протеста раскритиковали планы правительства Германии, которое намерено делать больше для защиты животных и охраны окружающей среды. А также для сокращения количества нитратов, применяемых в сельском хозяйстве в качестве удобрений, которые затем оказываются в грунтовых водах и загрязняют почву.

Против чего протестовали немецкие фермеры Без сельского хозяйства нет будущего "Нет сельского хозяйства, нет еды, нет будущего" - написано на кабине этого трактора. Так фермеры выражали свое недовольство по поводу низких цен на аграрную продукцию в Германии, высокой конкуренции на европейском продовольственном рынке, а также ужесточения правил производства, связанного с защитой климата.

Против чего протестовали немецкие фермеры Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения "Тот, кто кормит страну, заслуживает уважения" - можно прочесть на этом плакате. По словам министра сельского хозяйства ФРГ Юлии Клекнер, "в общественных дебатах фермеров часто представляют как тех, кто мучает животных или загрязняет окружающую среду. Но это ложь". При этом, по ее словам, власти ожидают от фермеров мер по сокращению нитратов в грунтовых водах, а также соблюдения правил рынка ЕС. Автор: Наталья Позднякова

