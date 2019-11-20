 В НАТО позитивно отреагировали на предложения Германии по реформе альянса | Новости из Германии о Европе | DW | 20.11.2019

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Европа

В НАТО позитивно отреагировали на предложения Германии по реформе альянса

Эмманюэль Макрон диагностировал у НАТО "смерть мозга". МИД Германии предложил "свежие мозговые клетки" - экспертную комиссию.

Хайко Мас

Хайко Мас в Брюсселе

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду, 20 ноября, в Брюсселе положительно отозвался об инициативе министра иностранных дел ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) по реформе НАТО и назвал ее "ценной". По его словам, она получила широкое одобрение среди партнеров Германии по НАТО. Сам Мас заявил, что реакции на его предложения придали ему "уверенности".

Контекст

Большинство немцев, по данным опроса, выступают за исключение Турция из НАТО, и эту идею поддерживают многие политики. Насколько реален подобный сценарий, разбиралась DW. (01.11.2019)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Верховной раде, заверил депутатов в поддержке Украины со стороны альянса, осудил действия России и призвал Киев продолжить реформы. (31.10.2019)

Мас предложил созвать экспертную комиссию под руководством Столтенберга, которая выработает предложения по укреплению политического сотрудничества между членами альянса и не только - французский МИД считает, что должны выйти из тупика и отношения с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что открыт новым идеям, признав, что "их стоит оценивать по тому, насколько точно они ведут к достижению целей".

Немецкий МИД выступил с инициативой по НАТО после нашумевших слов президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что в НАТО зафиксирована "смерть мозга". "Нам нужны свежие политические мозговые клетки - и процесс, который включит в себя центральные трансатлантические вопросы", - заявил он, назвав НАТО "страховкой" Европы.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) тоже заявила, что не разделяет позицию Макрона. "Эти взгляды не соответствуют моим", - подчеркнула глава правительства Германии. По мнению Меркель, даже если партнеры по Североатлантическому альянсу спорят друг с другом, вовсе не обязательно делать "подобные выпады против всех".

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