В НАТО и ОБСЕ обсудят конфликт в Керченском проливе

В понедельник, 26 ноября, в Брюсселе состоится чрезвычайное заседание Комиссии НАТО - Украина, посвященное конфликту в Керченском проливе. Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора. О проведении заседания попросил украинский президент, говорится на сайте НАТО. Генсек альянса в свою очередь "выразил полную поддержку украинской территориальной целостности и суверенитета, к которым относятся свобода судоходства в собственных территориальных водах в соответствии с международным правом".

В то же время представитель германского МИДа сообщил, что российско-украинский конфликт у берегов Крыма станет темой встречи в "нормандском формате". Представители ФРГ, Франции, Украины и России, проведут переговоры 26 ноября в Берлине, сообщает информагентство Reuters. Правительство Германии приложит усилия для того, чтобы в ходе встречи были достигнуты конкретные результаты, отметил представитель МИД.

Заседания в ОБСЕ, Совбезе ООН и Верховной раде

На понедельник также запланировано специальное заседание постоянного совета ОБСЕ по ситуации в Керченском проливе. Встреча состоится по требованию украинской делегации при организации по поручению президента Порошенко "в рамках политико-дипломатического реагирования на очередной акт вооруженной агрессии России против Украины", сообщается в Twitter миссии Украины при ОБСЕ и ООН в Вене.

В тот же день события в Керченском проливе станут темой внеочередного заседания Совета Безопасности ООН, которое потребовали провести Украина и Россия. Кроме того, депутаты Верховной рады проведут голосование по введению военного положения, решение о котором было принято ранее на экстренном заседании СНБО в Киеве.

Конфликт у берегов Крымского полуострова

25 ноября пресс-служба ВМС Украины сообщила о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении шестерых украинских военных. В ФСБ России подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", следовавшие из Одессы в Мариуполь, задержаны, при этом были ранены трое военнослужащих ВС Украины. Российская сторона утверждает, что ВМС Украины не предупредили о проходе судов через Керченский пролив. В Украине это отрицают.

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