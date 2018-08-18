В мюнхенский лес - за бизнес-секретами

Около двадцати менеджеров стоят на опушке леса и пристально разглядывают гниющий, покрытый мхом ствол дерева. Тишина, только слышны успокаивающий шелест листьев под ногами и пение птиц над головой. Мужчины и женщины действительно наслаждаются этим тихим моментом. Но они здесь не для того, чтобы общаться с природой. Они хотят знать, как их бизнесу выжить в условиях возрастающей конкуренции, глобализации, а также как избежать истощения природных ресурсов. Среди елей и сосен на окраине Мюнхена менеджеры - большинство из региональных компаний среднего размера - надеются найти ответы.

Прогулки по лесу - часть семинара, который проводят специалист по экономической философии Фридрих Глаунер (Friedrich Glauner) и лесничий Райнер Кант (Rainer Kant). Они используют деревья как учителей экономики.

Перепотребление и конкуренция ведут к катастрофе

Утром перед лесной экспедицией участники семинара сидят напротив друг друга в традиционном баварском ресторане. Заказав гигантские брецели, они слушают про новую экономическую модель - и конец света.

На семинарах в немецком лесу учат вести бизнес правильно

Философ Глаунер из Тюбингенского университета считает, что катастрофа близится и миру нужна новая экономическая концепция. "Индивидуальное, рациональное стремление получить максимальную выгоду оказывает разрушительный эффект на наше общество. Оно приводит к чрезмерной эксплуатации природных ресурсов и растущему неравенству. В прошлом они были главными причинами, по которым погибали общества", - предупреждает он.

Менеджеры, сидящие за тяжелым деревянным столом, ерзают на своих местах. Это слишком апокалиптическое сообщение, чтобы проглотить его вместе с утренним кофе. Некоторые смотрят недоверчиво, другие кивают. Все они из совершенно разных сфер - от натуральной косметики до 3D-печати, но их объединяет поиск более стабильной бизнес-модели.

"Мы работаем с небольшими фермами и природными ресурсами по всему миру, - говорит сотрудница компании по производству натуральной косметики Габриэле Пёльт (Gabriele Pölt). - Я бы хотела узнать, как мы можем улучшить нашу работу - не только для природы, но и для наших людей".

Философ предлагает компаниям не просто получать прибыль, а создавать продукты и услуги так, чтобы выгоду от этого получили все, в том числе клиенты и сотрудники.

Грибы и деревья показывают мастер-класс

На маленькой лесной полянке его коллега Райнер Кант предоставляет практическое обоснование абстрактной теории Глаунера - на конкретных примерах. Капитализм живет за счет конкуренции, говорит он. Но в природе сотрудничество и коммуникация более важны.

Лесничий показывает на землю: микориза под ногами слушателей - пример симбиотических отношений в природе, союз гриба и дерева. Гриб растет вокруг корней дерева, поддерживает их водой и питательными веществами из почвы. Дерево получает энергию от солнца на себя и на гриб. Если один из них не выполняет свою работу, они вступают в переговоры.

"Если гриб отдает мало воды и питательных веществ, дерево уменьшает поставку сахара грибу и таким образом вынуждает его давать больше", - говорит Кант, который работает в общественной организации B.A.U.M., которая занимается просвещением в области экологического менеджмента и устойчивого развития. Дерево старается не убить гриб, уменьшив кормление слишком резко, потому что хочет продолжать взаимовыгодные отношения. "Так возникает баланс", - заключает он. Компании могут также извлечь из этого уроки. Сотрудники, клиенты и поставщики - часть экосистемы фирмы, и их нужно рассматривать как партнеров.

Компании должны учиться у природы

Почти в половине немецких лесов растет только одна или две разновидности дерева - в лесопасадках в основном используют быстрорастущие ели и сосны. Такие экосистемы уязвимы для болезней и инфекций, разнообразие же делает леса устойчивыми. Этот принцип работает и на микроуровне.

Взаимовыгодным отношения в бизнесе можно учиться у природы

Указывая на кусок сухостоя, лесничий Кант говорит, что мертвому дереву нужно 50-80 лет, чтобы полностью распасться. Тем временем само дерево становится домом для миллионов организмов, которые постепенно возвращают воду и питание назад в окружающую среду. "На самом деле рост ничего не стоит сам по себе. Есть фазы застоя и разрушения, восстановления и отдыха", - подчеркивает тренер.

Поэтому фирмы должны остановиться и сосредоточиться на том, что делают лучше всего. Этот совет находит отклик - особенно у Йозефа Обезера (Josef Obeser). Он работал в компании, которая выросла с 50 до 2500 сотрудников за десять лет. "Когда прибыль снизилась, предприятие было продано. Мы должны были остановиться на 500 сотрудниках", - сожалеет менеджер.

Вопросы мировой экономики

К концу прогулки участники семинара, кажется, пришли в согласие с Кантом и философией Глаунера - несмотря на апокалиптические предупреждения за завтраком. "Я - здорое цветущее дерево, - проводит аналогию один из них. - Вместо того, чтобы хранить излишек энергии, я отдаю его другим таким образом, чтобы они могли также вырасти и мы стали единой сильной системой".

Тем не менее прибыль и рост - основные цели мировой экономики, среды, в которой работают менеджеры. Вопрос остается открытым: как крупные компании могут убедить акционеров разрабатывать системы, которые приносят пользу всем вовлеченным в производство, вместо того чтобы просто получать прибыль?

Хотя Глаунер полагает, что его модель лучше всего подходит небольшим или семейным предприятиям, где владельцы играют прямую роль в управлении, он убежден, что в ней есть что-то для каждой компании. "Если мы сможем изменить способ ведения бизнеса, то мы сможем избежать катастрофы", - уверяет философ. С этой целью он проводит лесные семинары - пока в четырех немецких городах: в Мюнхене, Гамбурге, Тюбингене и Марбурге.

Смотрите также:

Немецкие фермеры учат делать карьеру

Немецкие фермеры учат делать карьеру С любовью к делу Отдаваться делу лишь на 80 процентов, а не на все 100 - немецкие крестьяне не могут себе этого позволить, ведь их труд - дело всей жизни, которое требует полной самоотдачи. "Если работа вас нервирует или не мотивирует, значит, вы выбрали неверную профессию", - рассказал работник молочного хозяйства Маркус Швенденман (Markus Schwendenmann) в интервью газете FAZ.

Немецкие фермеры учат делать карьеру Полюбите рутину Сегодня вам предстоит выполнить те же задачи, что и вчера? Посмотрите на фермеров, которые ежедневно занимаются рутинным трудом. Радуйтесь успешным взлетам, но и спокойнее принимайте незапланированные падения, ведь даже у природы бывают урожайные и неурожайные сезоны.

Немецкие фермеры учат делать карьеру Никакой спешки Не ждите быстрых результатов и будьте терпеливыми. Излишняя спешка может повредить качеству и эффективности вашей работы. Помните, что фермеры никогда не выполняют несколько задач одновременно и концентрируются на одном деле. И цыплят они уж точно считают по осени.

Немецкие фермеры учат делать карьеру Не бойтесь ответственности Фермер - это шеф, менеджер и секретарь в одном лице. Если вам предлагают взяться за новый проект, не бойтесь быть самостоятельным и ответственным. Если понадобится помощь, не стесняйтесь обратиться к коллегам, как фермеры советуются с членами семьи.

Немецкие фермеры учат делать карьеру Забудьте о личной жизни В неделю приходится трудиться как минимум 70 часов, и у фермеров просто не остается времени на жалобы. Модное понятие work-life balance - баланс между работой и личной жизнью - в деревне не приветствуется, так как доходы непредсказуемы и зависят от многих факторов, о стабильности приходится только мечтать. Свободное время фермеры проводят не дома у телевизора, а в заботах о своем хозяйстве.

Немецкие фермеры учат делать карьеру Долой халтуру Сотрудникам компаний иногда удается отсидеться в тени более трудолюбивых коллег. Урожай фермера, наоборот, зависит только от его добросовестного труда. Именно поэтому работники сельского хозяйства не привыкли полагаться на других. Трудитесь честно и признайте, что успех приходит не сразу. Автор: Ксения Сафронова



Шварцвальд: дикая природа в сердце Германии