В Мюнхене представили пивную кружку Октоберфеста-2018 (фото)

Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось.
В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене. На них изображены танцующая пара и эмблемы 17 самых больших пивных шатров Октоберфеста.
Смотрите также:
Октоберфест в фотографиях и цифрах
Дирндль и кожаные шорты
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?
10 миллиардов евро - во столько обошелся самый крупный инфраструктурный проект в истории концерна Deutsche Bahn. 8 декабря трасса официально вводится в эксплуатацию.
На экскурсию по городу можно отправиться в сопровождении разговорчивой горничной, на лимузине или двухколесном самокате.