 В Мьянме судят журналистов Reuters | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

В Мьянме судят журналистов Reuters

Журналистов, готовивших материал об убийствах мусульман рохинджа, обвинили во владении секретными документами. Им грозит до 14 лет тюрьмы.

Журанист из Мьянмы Ко Кья Со Оо в сопровождении полицейских

Журанист из Мьянмы Ко Кья Со Оо в сопровождении полицейских

В Мьянме двум журналистам агентства Reuters выдвинуто обвинение в разглашении государственной тайны. Судебный процесс по их делу открылся в понедельник, 9 июля. В случае признания вины журналистам грозит до 14 лет лишения свободы. Обвинение опирается на закон, действующий со времен британского колониального господства.

Контекст

По словам помощника генсека ООН, Нейпьидо проводит "кампанию террора и принуждает к голоду" представителей мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. (06.03.2018)

Бывшие поселения бежавших в Бангладеш рохинджа застраиваются в ускоренном режиме. На помощь беженцам может потребоваться почти миллиард долларов, считает ООН. (12.03.2018)

32-летний Ко Ва Лон и 28-летний Ко Кья Со Оо были арестованы в декабре 2017 года, когда они занимались журналистским расследованием об убийствах представителей мусульманского меньшинства рохинджа военными Мьянмы. Их обвинили во владении секретными документами и картой западного штата Ракхайн, из которого в прошлом году бежали около 700 тысяч рохинджа в соседний Бангладеш. Полицейский сообщил в суде, что журналистам устроили западню. Его начальник организовал передачу документов, чтобы под этим предлогом их задержать. 

Шеф-редактор Reuters Стивен Адлерс "глубоко разочарован" судебным преследованием сотрудников агентства, поскольку обвинения в их адрес, по его словам, абсолютно беспочвенны. Правозащитная организация Amnesty International осудила судебный процесс, назвав его "фарсом" и "черным днем для свободы прессы в Мьянме". По словам представителя AI Тираны Хассан, обвиняемые делали то, что обязаны журналисты – устанавливать истину.

Смотрите также:

  • Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Жертвы во имя свободы печати

    Мальта: Дафна Каруана Галиция

    Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

  • Протест в Братиславе в связи с убийством Яна Куцияка и Мартины Куснировой

    Жертвы во имя свободы печати

    Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова

    Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

  • Портрет мексиканской журналистки Мирославы Брич

    Жертвы во имя свободы печати

    Мексика: Мирослава Брич

    Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

  • Журналистка курдского телеканала Рудав (Rudaw) Шифа Гарди

    Жертвы во имя свободы печати

    Ирак: Шифа Гарди

    Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

  • Портрет Авиита Роя

    Жертвы во имя свободы печати

    Бангладеш: Авиит Рой

    "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

  • Плакат с блогером из Саудовской Аравии Раифом Бадави

    Жертвы во имя свободы печати

    Саудовская Аравия: Раиф Бадави

    10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

  • плакат с фото журналиста Салиджона Абдурахманова

    Жертвы во имя свободы печати

    Узбекистан: Салиджон Абдурахманов

    Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

  • Журналист Дениз Юджел

    Жертвы во имя свободы печати

    Турция: Дениз Юджел

    Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

  • Внештатная сотрудница DW в Китае Гао Ю

    Жертвы во имя свободы печати

    Китай: Гао Ю

    Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

  • фото блогера из Азербайджана Мехмана Гусейнова

    Жертвы во имя свободы печати

    Азербайджан: Мехман Гусейнов

    Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

  • фото журналиста из Македонии Томислава Кежаровского

    Жертвы во имя свободы печати

    Македония: Томислав Кежаровский

    В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении.

    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


Смотреть видео 01:42
Now live
01:42 мин

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве

 

Контекст

Жертвы во имя свободы печати

Во многих странах мира журналистов продолжают преследовать, убивать, сажать в тюрьмы. Во Всемирный день свободы печати DW вспоминает самые известные случаи последних лет. (03.05.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Рабы моды: как модные бренды экономят на производстве  

Лидер оппозиции Мьянмы согласилась принять присягу  

Демократическая оппозиция проходит в парламент Мьянмы  

Также по теме

Myanmar Präsident Htin Kyaw

Президент Мьянмы неожиданно ушел в отставку 21.03.2018

Первый за 50 лет гражданский президент Мьянмы заявил о желании уйти на отдых после всего лишь двух лет нахождения у власти.

Bangladesch Außenminister Gabriel Besuch Flüchtlingslager in Kutupalong

Берлин выделит еше 20 млн евро на помощь мусульманам-рохинджа 19.11.2017

Беженцы-рохинджа находятся в катастрофической ситуации, заявил глава МИД ФРГ Габриэль во время посещения лагеря в бангладешском Кокс-Базаре. В последние три месяца из Мьянмы бежали почти 620 тысячи рохинджа.

Schweiz UN-Geberkonferenz Rohingya Flüchtlinge

ООН выделит 340 млн евро на помощь мусульманам-рохинджа 23.10.2017

В Женеве на конференции стран-доноров было решено выделить 340 миллионов евро в помощь мусульманам-рохинджа, бежавшим из Мьянмы в Бангладеш. Число беженцев может скоро увеличиться до миллиона.

Самые читаемые

США обвинили Россию в дестабилизации НАТО  

СМИ ФРГ о прощании сборной РФ с ЧМ-2018: "Сказка закончилась, но русские могут гордиться"  

В Таиланде ожидается вторая часть спасательной операции  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно