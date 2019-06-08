 В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку журналиста Голунова | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку журналиста Голунова

Организаторы намерены потребовать прекратить дело против Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Акция начнется на Чистых прудах и согласовываться не будет.

Сторонники журналиста Ивана Голунова

Сторонники журналиста Ивана Голунова в Москве

В Москве 12 июня состоится марш в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Акция начнется в 12.00 по московскому времени у метро Чистые пруды, сообщается на странице мероприятия в соцсети Facebook в понедельник, 10 июня. Планируется, что от метро колонна пойдет по маршруту Мясницкая - Лубянка - Кузнецкий мост - Столешников переулок - Большая Дмитровка, до здания Главного управления МВД РФ по Москве на улице Петровка, 38, у которого затем состоятся одиночные пикеты.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов задержан в Москве - его подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам он утверждает, что наркотики ему подбросили. Тот случай, когда не до смеха и карикатуристу Сергею Елкину. (07.06.2019)

Среди организаторов марша - журналисты Илья Азар, Лев Пархоменко, Елизавета Нестерова, Григорий Туманов, Ирина Гордиенко и Марина Литвинович. "Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш, - указывается на странице акции. - Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний".

Активисты требуют освободить журналиста, закрыть уголовное дело против него, а также наказать тех, кто, по их мнению, его сфабриковал, заказал и подбросил журналисту наркотики. На момент написания новости в мероприятии согласились принять участие более 2,2 тысяч пользователей Facebook.

Задержание журналиста Голунова

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Голунов был задержан 6 июня, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист обвинения отрицает и утверждает, что наркотики ему подбросили. В Москве и ряде других городов России 7 июня прошли одиночные пикеты в поддержку Голунова.

В Москве силовики задержали пикетчиков. 8 июня Никулинский суд Москвы поместил Голунова под домашний арест на два месяца. На заседании Голунов рассказал, что получал угрозы в связи со своим текущим расследованием в области похоронного бизнеса.

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