 В Москве сообщили о высокой явке на электронном голосовании по поправкам в Конституции | Новости из Германии о России | DW | 27.06.2020

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Россия

В Москве сообщили о высокой явке на электронном голосовании по поправкам в Конституции

Проголосовать в электронном формате могут только жители Москвы и Нижегородской области.

Голосование в Балашихе

Голосование в Балашихе

По состоянию на 10.00 утра мск субботы, 27 июня, явка на голосовании по изменениям в Конституции России, проходящее в дистанционном электронном формате, составила 70,25 процента. Об этом сообщили в Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Возможностью отдать свой голос онлайн воспользовались 836 474 человека. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек. В штабе утверждают, что процесс проходит без "признаков нарушений".

Между тем, как сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, за два дня явка в целом по стране составила 19,49 процента (21 171 137 избирателей).

Голосование по изменениям в Конституции России началось 25 июня. Оно будет проходить до вечера 1 июля, причем принять участие в электронном голосовании, доступном для жителей Москвы и Нижегородской области, будет можно до 20.00 мск 30 июня.

По данным ЦИК, явка избирателей в первый день плебисцита по поправкам, 25 июня, составила 9,2 процента, или 10 000 126 избирателей, учитывая тех, кто проголосовал дистанционно.

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