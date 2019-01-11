 В Москве разгромили редакцию портала ″Сноб″ | Новости из Германии о России | DW | 10.06.2019

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Россия

В Москве разгромили редакцию портала "Сноб"

Неизвестный мужчина ворвался в офис "Сноба" и разбил компьютеры. Их восстановление будет "огромным делом" для такого маленького нишевого издания, написала главред проекта.

Улицы Москвы (фото из архива)

Улицы Москвы (фото из архива)

В Москве в понедельник, 10 июня, неизвестный разгромил редакцию портала "Сноб". Мужчина разбил стеклянную дверь в помещение, сломал системные блоки компьютеров и мониторы iMac, после чего разгромил также офис другой компании этажом ниже, сообщается на сайте издания.

Контекст

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"Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работает криминалист. Соответственно, и размер ущерба мы пока оценить не можем", - написала в Telegram-канале "Сноба" главный редактор издания Ксения Чудинова.

Она поблагодарила телеканал "Дождь" за то, что он "приютил" пятерых сотрудников "Сноба" и отметила, что восстановление компьютеров для такого маленького нишевого издания будет "буквально огромным делом".

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    Автор: Наталия Королева, Керстен Книпп


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