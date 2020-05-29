В Москве прошли новые пикеты в поддержку Ильи Азара

У здания московского управления МВД на Петровке, в понедельник, 1 июня, прошла очередная серия одиночных пикетов с требованием освободить из-под ареста журналиста и муниципального депутата Хамовников Илью Азара. По информации телеканала "Дождь", в ходе этих пикетов были задержаны по меньшей мере семь человек.

Сообщается, что среди задержанных были автор Telegram-канала "Автозак Live" Максим Кондратьев и депутат Мосгордумы Максим Круглов. Впоследствии задержанных отпустили.

Пикеты в поддержку Ильи Азара

Пикеты в поддержку Ильи Азара проходят в Москве несколько дней подряд. 26 мая журналист был задержан в столице, после того как он вышел на одиночный пикет с требованием освободить создателя паблика "Омбудсмен полиции", бывшего полицейского Владимира Воронцова.

Против Воронцова в настоящее время ведется несколько уголовных дел. 7 мая Тверской районный суд Москвы арестовал его до 6 июля по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги "за нераспространение фотографий личного характера".

В конце мая против Воронцова также завели дело по обвинению в распространении порнографии. Поводом стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение ее интимных снимков в соцсетях.

В чем обвиняют Илью Азара

Задержание журналистов на акции в поддержку их коллеги Ильи Азара 28 мая в Москве

Что касается Ильи Азара, то 28 мая суд признал журналиста виновным в нарушении запрета на проведение публичных мероприятий и распорядился арестовать его на 15 суток. В тот же день целый ряд журналистов и муниципальных депутатов вышли на протестные пикеты к зданию ГУ МВД на Петровке. Аналогичные акции прошли у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. После задержаний их участников к требованиям протестующих прибавился призыв освободить пикетчиков.

1 июня Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на арест Ильи Азара. Рассмотрение жалобы его адвоката было назначено на 5 июня. До этого времени журналист останется в спецприемнике.

Пикеты картонного Азара

31 мая создатель телеграм-канала #метрöпикет Михаил Плетнев распечатал фото Ильи Азара в полный рост с пустым плакатом в руках и прошелся с ним по улицам Москвы. После того, как он сделал снимок картонного Азара в метро, Плетнева задержала полиция. Сотрудники органов объяснили активисту, что если в интернете при помощи фотошопа на плакате в руках Азара разместят какой-то текст, то ответственность будет нести Плетнев как организатор акции. После этого Плетнева отпустили без составления протокола, сообщает онлайн-издание "Медуза".

1 июня акцию повторили пользователи телеграм-канала #метрöпикет, распечатавшие собственные картонные фигуры журналиста. Таким образом картонный Азар успел провести пикеты у здания Тверского районного суда, арестовавшего его на 15 суток, заглянул в Тверское ОМВД, прогулялся по Хамовникам, побывал у телевизионного центра "Останкино" и прокатился на метро, резюмирует "Медуза".

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