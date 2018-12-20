В Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина

В течение нескольких часов президент России отвечал на вопросы журналистов. DW сообщает о главных темах выступления Путина.
Президент России Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проводит ежегодную "большую пресс-конференцию". В течение нескольких часов он будет отвечать на вопросы журналистов. На мероприятие аккредитованы 1702 работника СМИ. DW сообщает о главных темах выступления Путина.
Об экономике России
Отвечая журналисту, сославшемуся на мнение некоторых экспертов, включая Алексея Кудрина, что экономика в России растет на 1 процент в год, Путин заметил, что у российской экономики были разные этапы, и она в целом может иногда расти медленно. В то же время спад в росте экономики связан с мировыми кризисами 2014-2015 годов. Путин заявил, что росту экономики должно способствовать развитие нацпроектов, а также заметил, что "в целом" доволен правительством Дмитрия Медведева. В отношении нацпроектов Путин сказал, что стране "нужен прорыв", а также что "нужно прыгнуть в новый технологический уклад"
Об отношениях с Украиной
В ответ на вопрос украинского журналиста, сколько денег тратит Россия на оккупированный Донбасс, Путин заявил, что РФ оказывает Донбассу гуманитарную помощь, чтобы украинские власти людей там "не раздавили, не съели и не порвали". По словам Путина, Украина остаётся одним из крупнейших торгово-экономических партнёров России, но пока у власти в Киеве находятся "русофобы, не понимающие, в чем интересы своего народа, ненормальная ситуация будет продолжаться, вне зависимости от того, кто сидит в Кремле".
О конфликте в Керченском проливе
Конфликт в Керченском проливе Владимир Путин назвал украинской "провокацией", направленной на поднятие рейтинга президента Петра Порошенко перед выборами. По мнению Путина, рейтинг Порошенко вырос, но это пошло во вред государству и "за счет интересов страны" (Украины). По версии президента России, украинские власти рассчитывали, что кто-то из моряков в Керченском проливе погибнет. Путин также заявил, что судьба украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, будет решаться после завершения уголовного следствия.
Об отравлении Скрипалей и убийстве Хашогги
Владимир Путин заметил, что в случае убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги - "полная тишина", а после дела отравления Скрипалей, которые живы, вводятся санкции. "Это русофобский подход", - утверждает глава Кремля. "Это повод организовать очередную атаку на Россию. Не было бы Скрипалей, придумали бы что-то ещё. Цель одна - сдержать развитие России как возможного конкурента", - заявил президент России.
О ядерном ударе
Путин считает, что в мире налицо "развал международной системы сдерживания гонкой вооружения". После выхода США из договора, который был ее краеугольным камнем, Россия была вынуждена "ответить созданием новых систем оружия, которых пока нет у других стран", заявил он. "Теперь США выходят из другого договора. Трудно прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше", - сказал Путин. Россия, по его словам, "свою безопасность обеспечит", но в целом для человечества "это очень плохо".
О мирном договоре с Японией
"Мы не понимаем уровень суверенитета Японии при принятии решениях о размещении американских баз в Японии", - заявил Путин. По его словам, губернатор Окинавы против, но "ничего с этим сделать не может". Президент РФ сказал также, что планы размещения систем ПРО США, в том числе в Японии, беспокоят российское руководство. Россия при этом будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. "Сегодняшнее состояние не является нормальным, и Япония, и Россия заинтересованы в урегулировании отношений", - полагает российский президент. Проблему Курильских островов Путин не затронул.
О последствиях санкций для России
Путин заявил, что Россия "на протяжении всей своей истории" живут под санкциями, так как Россия - это "сильный игрок, с которым нужно считаться".
По его словам, европейская экономика потеряла от собственных санкций около 500 миллиардов евро, а российская экономика "адаптировалась к внешним ограничениям". На импортозамещение в минувшем году было истрачено около 600 миллиардов рублей, сообщил Путин.
О предоставлении украинской церкви автокефалии
"То что происходит в православии - прямое вмешательство государства в церковно-религиозную жизнь", - считает президент России. Объединенную церковь, недавно созданную в Украине, он назвал "раскольнической". УПЦ МП была фактически полностью независимой, они всё делали самостоятельно, сами избирали иерархов - "только поминали имя патриарха Московского". Сейчас в Украине начинается зависимость от турецкого патриархата, заявил Владимир Путин.
Он полагает, что главный побудительный мотив Вселенского патриарха Варфоломея, который предоставил украинской церкви автокефалию, - деньги. Президент РФ считает недопустимым то, что "госсекретарь США позвонил в Киев" и обсуждал вопрос отделения украинской церкви. "За этим может начаться передел собственности. Он может приобрести тяжёлый характер, если не кровавый. Жаль людей, которые защищают свои интересы", - сказал Путин.
Об отношениях с Великобританией
Российско-британские отношения находятся в тупике, но в интересах обеих стран выйти из этого тупика, заявил Владимир Путин. "Мы заинтересованы в восстановлении полноформатных отношений с Великобританией, в первую очередь с британским бизнесом". "Брекзит", выход страны из Евросоюза, отразится на России в минимальной степени, считает Путин. "Он отразится на европейской и мировой экономиках. И на нас - косвенно, опосредованно", - сказал российский президент.
О ЧВК "Вагнер"
По мнению Путина, деятельности частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" должна дать оценку российская генеральная прокуратура. Если ЧВК не нарушает российских законов, она имеют право "продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты", - считает Путин. Вопрос этого же журналиста о личном отношении президента РФ к аресту 77-летнего правозащитника Льва Пономарева на 16 суток за репост в соцсети Facebook он проигнорировал.
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