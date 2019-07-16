В Москве проходит митинг "За допуск на выборы"

В центре Москвы в субботу, 20 июля, проходит согласованный в местными властями митинг "За допуск на выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Ранее окружные избирательные комиссии отказали представителям оппозициив регистрации. Организаторы мероприятия - члены незарегистрированной Либертарианской партии России. DW рассказывает о главных событиях этой акции (время московское).

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Число участников акции, по данным "Белого счетчика", перешагнуло отметку в 15 тыс. человек. Волонтерская организация приводит цифру в 17,7 тыс. митингующих.

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Любовь Соболь, выдвигавшая свою кандидатуру в 43-м округе Москвы, выступает с трибуны на фоне надписи: "Мы имеем право на своих кандидатов!" После семи дней голодовки она ослабла, ее поддерживает директор ФБК Иван Жданов.

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"Если нас не пускают на выборы, значит, мы идем на улицу", - сказал DW экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Власти решают, что "нам делать, что писать, что читать", "мы не хотим жить в этих рамках", отметил политик. Пообщавшись с корреспондентом DW, он начал выступление со сцены на проспекте Сахарова. "Идите на выборы, идите на площади, потому что они уже идут за вами", - призвал он собравшихся.

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По информации "Белого счетчика", неформального объединения волонтеров, ведущих подсчет людей на шествиях, к 14:15 мск акция собрала 7100 участников.



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Оппозиционер Алексей Навальный пришел на акцию с супругой Юлией, передает корреспондент DW в Москве. К акции присоединились также председатель Партии перемен Дмитрий Гудков и генеральный директор градозащитной некоммерческой организации "Центр Столица" Сергей Митрохин. Собравшихся беспрепятственно пропускают через рамки металлодетекторов. Многие принесли с собой разноцветный флаги. Активисты периодически скандируют: "Мы здесь власть!"

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Устроители акции "За допуск на выборы" назвали ее митингом "за равенство перед законом и против должностных преступлений", за "правовое будущее". Это мероприятие проводится не за конкретных лиц, а "за наше достоинство и право каждого своим трудом добиваться того, что ты заслуживаешь", отметил муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас.

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Документы на регистрацию до 7 июля сдали 290 человек, но Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233 кандидата. Официально большинство из них - от ЛДПР (45), КПРФ (44) и "Справедливой России" (40). Это связано с тем, что члены "Единой России" регистрировались как самовыдвиженцы. Отказы получили 57 человек. Большинство из них обещали присоединиться к акции, в их числе - юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, глава совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин и директор ФБК Иван Жданов.



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Активисты начали собираться на улице Маши Порываевой в Красносельском районе - там установлены рамки металлодетекторов для прохода на митинг. Основная сцена расположена напротив дома №9 на проспекте академика Сахарова. Заявленное число участников - до 15 тысяч человек.



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