 В Москве проходит митинг в поддержку политзаключенных | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2019

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Россия

В Москве проходит митинг в поддержку политзаключенных

На проспекте Академика Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку фигурантов "московского дела" и "дела ФБК". Пока на акцию собрались 9 тысяч человек, включая Алексея Навального.

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве, 29 сентября 2019 года

Митинг в поддержку политзаключенных в Москве, 29 сентября 2019 года

В Москве на проспекте Академика Сахарова начинается согласованный митинг в поддержку политзаключенных. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает с места событий корреспондент DW.

Контекст

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Мосгорсуд оставил под стражей участников протеста 27 июля. Егор Жуков, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло и Даниил Конон будут в СИЗО до сентября. Кто пришел их поддержать - в репортаже DW. (15.08.2019)

Участники акции поддерживают фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных. Кроме того, на акции присутствуют сторонники сестер Хачатурян, развернувшие болшой плакат с лозунгом против домашнего насилия.

По оценкам "Белого счетчика", на территорию митинга  через рамки металлоискателей к 15:00 мск прошли 9 тысяч человек. На акцию пришел также оппозиционный политик и основатель ФБК Алексей Навальный с супругой, сообщает корреспондент DW.

Власти Москвы согласовали данную акцию незарегистрированной Либертарианской партии России. Предполагаемое число участников, согласно заявке, составляет 20 тысяч человек.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 11:31

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