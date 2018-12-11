 В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой | Новости из Германии о России | DW | 11.12.2018

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Россия

В Москве простились с правозащитницей Людмилой Алексеевой

"Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла", - заявил на церемонии прощания сын известной российской правозащитницы Людмилы Алексеевой Михаил.

На церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

На церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой

В Центральном доме журналиста в Москве во вторник, 11 декабря, прошла церемония прощания со старейшей российской правозащитницей Людмилой Алексеевой. Основатель Московской Хельсинкской группы, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) скончалась на 92-м году жизни 8 декабря.

На церемонии присутствовало около 70 человек, передает корреспондент DW. В их числе - глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы,  политик Алексей Навальный.

"Из-за Алексеевой я остался в политике", - признался в беседе с DW Навальный. По его словам, среди правозащитников и политиков "много странных людей", но Алексеева "была адекватной, с чувством юмора".

Проститься с известной правозащитницей пришли также председатель партии ПАРНАС Михаил Касьянов, лидер "Яблока" Григорий Явлинский, писатель Виктор Шендерович, политик Андрей Нечаев и актриса Татьяна Лазарева, передает корреспондент DW. В числе иностранных гостей были послы Швеции, Германии и США. Приехал и президент России Владимир Путин, но пробыл на церемонии только несколько минут. Из-за его приезда вход перекрыли и около получаса никого не пропускали.

Контекст

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах. (20.07.2017)

К 70-летию хартии ООН о правах человека Amnesty International опубликовала свой ежегодный доклад. Особое  место в нем занимает проблема дискриминации женщин в мире. (10.12.2018)

"Она была удивительной женщиной"

После панихиды гостей попросили разойтись, чтобы с Алексеевой смогли попрощаться родственники. Перед уходом гостей к ним обратился сын умершей Михаил Алексеев. Он сказал, что "очень тронут всем, что здесь говорили" и получает соболезнования со всего мира. "Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла. И в то же время давалась самой лучшей мамой, которую можно пожелать", - сказал Алексеев.

Вход на церемонию прощания был свободный, только представители СМИ должны были заполнить анкету Федеральной службы охраны РФ, сообщала Московская хельсинская группа.

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    Автор: Елена Барышева


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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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