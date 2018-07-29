В Москве предъявлено обвинение организатору "кокаинового дела"

В Москве в понедельник, 30 июля, было предъявлено обвинение бизнесмену Андрею Ковальчуку, которого российские правоохранители считают организатором контрабанды кокаина из Аргентины в Москву. Как сообщил агентству "Интерфакс" адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков, в пятницу, 27 июля, его подзащитный был экстрадирован из Берлина в Москву.

Юрист считает, что немецкие власти при этом нарушили процедуру выдачи. По его словам, срок обжалования решения суда на экстрадицию Ковальчука истекал 6 августа, и его немецкий адвокат намеревался обжаловать решение суда. "Каким образом он был экстрадирован до истечения срока обжалования, они сами там не могут понять", - пояснил Жеребенков.

Через посольскую школу

Федеральная служба безопасности РФ в декабре 2017 года с поличным задержала в Москве трех человек при получении партии наркотика, обнаруженной в чемоданах в школе при посольстве России в Аргентине. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 362 кг. Обвинение в организации контрабанды было заочно предъявлено проживающему в Германии бизнесмену Андрею Ковальчуку. Он был объявлен в международный розыск и в марте задержан полицией в пригороде Берлина у себя дома. До экстрадиции Ковальчук содержался в берлинской тюрьме "Моабит".

Бизнесмен своей вины не признает. Через адвоката Ковальчук заявил, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью "дискредитировать российскую дипмиссию".

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