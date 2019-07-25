 В Москве подана заявка на акции за честные выборы в Мосгордуму 10 и 11 августа | Новости из Германии о России | DW | 31.07.2019

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Россия

В Москве подана заявка на акции за честные выборы в Мосгордуму 10 и 11 августа

На 3,10 и 11 августа запланированы новые протесты против отказа независимым кандидатам в регистрации на выборах в Мосгордуму. Мэрия Москвы пока не согласовала ни один из них.

Протест против недопуска независимых кандидатов к выборам в Могордуму 27 июля

Протест против недопуска независимых кандидатов к выборам в Могордуму 27 июля 2019 года

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы заявки проведение митингов 10 и 11 августа, сообщил "Интерфакс" в среду, 31 июля.  "Мы подали две заявки на проведение акции в поддержку независимых кандидатов, так как полагаем, что согласуют только одно мероприятие, заявки поданы на разные числа", - приводит агентство слова Вихаревой.

Согласно заявке, целью публичного мероприятия является выступление в поддержку требований об обеспечении равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов в Мосгордуму. Предполагаемая численность, заявленная организаторами в каждой заявке, 100 тысяч человек.

В качестве площадки для проведения акции организаторы указали Новый Арбат. В случае невозможности проведения митинга на Новом Арбате, организаторами предложен альтернативный вариант - шествие, которое предлагается провести от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади, где планируется митинг.

Еще одна заявка на 10 августа

Ранее сообщалось, что в мэрию Москвы подано заявление на проведение 10 августа нового протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом заявила одна из незарегистрированных кандидатов Елена Русакова агентству "Интерфакс" в среду, 31 июля. В поданной ею накануне заявке предлагаются в качестве форматов акции шествие от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова с последующей демонстрацией и митинги на улице Волхонки или на площади Свободной России.     

"Мирное шествие" 3 августа

"Очевидно, что следующая после 3 августа акция должна пройти 10 августа", - написала ранее на своей странице в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которой также отказали в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Она сообщила, что находится "на контакте" с Русаковой и "другими потенциальными заявителями акции 10 августа". "Как и по мероприятию 3 числа мы, незарегистрированные кандидаты, делаем все возможное, чтобы избежать провокаций со стороны властей", - заверила Соболь.

Контекст

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Оппозиция невиданно сплотилась перед лицом власти, не пускающей ее на выборы, а протестующие на улице все меньше боятся жестких действий силовиков. Впереди - новые столкновения, - считает Александр Плющев. (28.07.2019)

3 августа Соболь призывает прийти на "мирное шествие" в поддержку незарегистрированных кандидатов на Бульварное кольцо. Ранее Либертарианская партия, выступившая организатором, получила от мэрии Москвы отказ на все три альтернативных предложения о месте проведения акции. Чиновники предложили проспект имени Сахарова, в то время как оппозиция настаивает на площадках в центре Москвы.

После переговоров в мэрии 30 июля один из лидеров Либертарианской партии, Михаил Светов, был задержан. 31 июля Пресненский суд Москвы приговорил его к 30 суткам административного ареста, сообщает "Медиазона".

Массовые задержания протестующих за свободные выборы

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали ряду независимых кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму, которые должны пройти 8 сентября. Это вызвало массовые акции протеста, последняя из которых состоялась 27 июля и не была согласована с властями Москвы. По официальным данным полиции, в ходе митинга были задержаны более 1000 человек. В результате разгона демонстрации пострадали около 80 человек. Жесткие действия представителей правоохранительных органов против мирных демонстрантов осудили на Западе, в частности в Евросоюзе.

29 и 30 июля московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции, которых приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек.

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Смотрите также:

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    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

Страница политика Любови Соболь в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста  

Что говорят в Германии о жестком подавлении протеста в Москве?  

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Протестующие против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму пришли на Трубную площадь от здания мэрии. Полиция начала задержания еще до начала мероприятия. DW - с хроникой событий (время мск).

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Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея) 27.07.2019

В Москве на акцию протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция в течение дня задержала более 1000 протестующих.

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