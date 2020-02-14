В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети"

В пять часов вечера в пятницу, 14 февраля в Москве на Лубянской площади начались пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети". Несколько сот человек, как сообщает корреспондент DW, выстроились в очередь вдоль фасада здания ФСБ для того, чтобы принять участие в пикете поддержки семерых фигурантов, осужденных по делу "о террористическом сообществе".
Аналогичные акции проходят в пятницу в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В первые минуты пикета в Москве был задержан активист Виктор Немытов, вместе с ним в автозак отвели провокатора из организации SERB, который порвал плакат пикетчика, сообщает ОВД-инфо со ссылкой на свидетеля.
10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Процесс против еще двоих обвиняемых по этому делу из Петербурга - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - возобновится 25 февраля. Фигуранты дела на процессе заявили, что в ходе следствия их пытали сотрудники ФСБ и силой выбивали из них показания.
В поддержку осужденных по делу "Сети" выступили российские кинематографисты, ученые, политики, правозащитники."Мемориал" внес фигурантов дела в список политзаключенных.
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В списках не значатся
Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.
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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах
Статистика по регионам
Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.
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Узники совести
Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".
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Против веры, оппозиции и экологии
"Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.
Автор: Елена Барышева