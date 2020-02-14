 В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 14.02.2020

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Россия

В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети"

На Лубянской площади проходят одиночные пикеты в связи с вынесенным накануне приговором семерым обвиняемым по делу "Сети". Они вместе получили 86 лет колонии.

Участник серии одиночных пикетов в поддержку осужденных по делу Сети возле здания ФСБ в Москве

Участник серии одиночных пикетов в поддержку осужденных по делу "Сети" возле здания ФСБ в Москве

В пять часов вечера в пятницу, 14 февраля в Москве на Лубянской площади начались пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети". Несколько сот человек, как сообщает корреспондент DW, выстроились в очередь вдоль фасада здания ФСБ для того, чтобы принять участие в пикете поддержки семерых фигурантов, осужденных по делу "о террористическом сообществе".

Аналогичные акции проходят в пятницу в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В первые минуты пикета в Москве был задержан активист Виктор Немытов, вместе с ним в автозак отвели провокатора из организации SERB, который порвал плакат пикетчика, сообщает ОВД-инфо со ссылкой на свидетеля.

Контекст

10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Процесс против еще двоих обвиняемых по этому делу из Петербурга - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - возобновится 25 февраля. Фигуранты дела на процессе заявили, что в ходе следствия их пытали сотрудники ФСБ и силой выбивали из них показания.

В поддержку осужденных по делу "Сети" выступили российские кинематографисты, ученые, политики, правозащитники."Мемориал" внес фигурантов дела в список политзаключенных.

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  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

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Россия за решеткой: бывшие узники вспоминают - политзаключенный Алексей Гаскаров  

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