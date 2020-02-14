В Москве пикетируют ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети"

В пять часов вечера в пятницу, 14 февраля в Москве на Лубянской площади начались пикеты в поддержку осужденных по делу "Сети". Несколько сот человек, как сообщает корреспондент DW, выстроились в очередь вдоль фасада здания ФСБ для того, чтобы принять участие в пикете поддержки семерых фигурантов, осужденных по делу "о террористическом сообществе".

Аналогичные акции проходят в пятницу в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В первые минуты пикета в Москве был задержан активист Виктор Немытов, вместе с ним в автозак отвели провокатора из организации SERB, который порвал плакат пикетчика, сообщает ОВД-инфо со ссылкой на свидетеля.

10 февраля Приволжский военный суд в Пензе вынес приговор по делу "Сети". Семерых антифашистов и анархистов приговорили к срокам от 6 до 18 лет. Процесс против еще двоих обвиняемых по этому делу из Петербурга - Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова - возобновится 25 февраля. Фигуранты дела на процессе заявили, что в ходе следствия их пытали сотрудники ФСБ и силой выбивали из них показания.

В поддержку осужденных по делу "Сети" выступили российские кинематографисты, ученые, политики, правозащитники."Мемориал" внес фигурантов дела в список политзаключенных.

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