В Москве отрицают нарушение воздушного пространства Южной Кореи

Российский бомбардировщик Ту-95МС пролетел на удалении более 25 км от островов Лианкур, заявили в Минобороны РФ. Москва утверждает, что южнокорейские летчики не открывали предупредительный огонь.
Минобороны России опровергает утверждения Южной Кореи о нарушении ее воздушного пространства российским военным самолетом. Маршрут стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС проходил "без отклонений от плана" и "в соответствии с международными правилами", говорится в заявлении ведомства, обнародованном во вторник, 23 июля. В Минобороны подчеркнули, что самолет двигался на удалении более 25 км от островов Лианкур, расположенных в западной части Японского моря.
По словам российской стороны, в районе островов к самолетам приблизились истребители F-16 и отстрелили тепловые ловушки. Южнокорейские летчики не выходили на связь с российскими экипажами, а маневры F-16 создали угрозу безопасности, добавили в Минобороны.
Кроме того, Москва особо выделила отсутствие предупредительного огня со стороны авиации Республики Кореи. В ином случае "ответ не заставил бы себя ждать", заявили в российском ведомстве.
Несколькими часами ранее Минобороны Республики Кореи заявило, что российский военный самолет вторгся в ее воздушное пространство, пролетев вблизи от островов Лианкур. Южнокорейская авиация была вынуждена открыть предупредительный огонь. Ранее этот же самолет наряду с несколькими истребителями без уведомления вторгся в так называемую зону наблюдения за воздушным пространством Южной Кореи, отметили в Сеуле.
Япония выразила протест России и Южной Корее
Между тем официальный Токио раскритиковал действия Сеула. Острова являются "территорией Японии", заявил японский министр иностранных дел Таро Коно на пресс-конференции. По его словам, именно Японии следовало предпринять действия в отношении российского самолета.
Расширение южнокорейской зоны опознавания ПВО
В 2013 году Республика Корея заявила о расширении своей зоны опознавания ПВО в южном направлении. Подобный шаг был вызван территориальными притязаниями Сеула в Южно-Китайском море. По данным Южной Кореи, с тех пор российские и китайские воздушные суда неоднократно нарушали это пространство. Расширенная зона не является частью суверенной территории республики, однако Сеул хочет, чтобы иностранные самолеты уведомляли о своем появлении в ней.
В свою очередь, Москва заявила, что эта зона опознавания была "установлена самопроизвольно" и не предусмотрена международными правилами. Россия не признает подобные зоны, о чем неоднократно сообщала Южной Корее, добавили в Минобороны РФ.
С подобным заявлением выступил и Китай. Южнокорейская зона опознавания ПВО не является воздушным пространством страны, подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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