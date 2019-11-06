В Москве опровергли утверждения о прибытии наемников из РФ в Ливию

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения американской газеты The New York Times, согласно которым в Ливию прибыли десятков наемников из России. "Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений", - заявил Рябков, чьи слова в четверг, 7 ноября, приводит российское государственное информагентство ТАСС. Рябков назвал утверждения NYT "вбросом" и заметил, что они "оказывают негативное воздействие, и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей".

Ранее, 5 ноября, NYT со ссылкой на ливийские источники сообщила, что за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников, что, по выражению журналистов, "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке". После четырех лет "закулисной финансовой и тактической поддержки" Россия, по утверждению NYT, теперь "гораздо более настойчиво стремится повлиять на исход гражданской войны в Ливии. В частности, российская сторона якобы представила усовершенствованные модели военных самолетов "Су" (издание не уточняет, какие именно самолеты), а также заявила о подготовке скоординированных ракетных ударов, высокоточной артиллерии, а также снайперов.

Издание приводит слова Фатхи Али Башаги, министра внутренних дел официально признанного ливийского правительства национального согласия, который сказал, что ситуация с российским участием напоминает ту, которая была в Сирии. Действия России, указывает NYT, поддерживают генерала Халифы Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии и руководящего самопровозглашенным правительством в Тобруке.

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