 В Москве опровергли утверждения о прибытии наемников из РФ в Ливию | Новости из Германии о России | DW | 07.11.2019

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Россия

В Москве опровергли утверждения о прибытии наемников из РФ в Ливию

Газета NYT сообщила, что около 200 наемников из РФ прибыли в Ливию за последние 6 недель. Замглавы МИД РФ опроверг эти данные, назвав из "вбросом".

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков (фото из архива)

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков опроверг утверждения американской газеты The New York Times, согласно которым в Ливию прибыли десятков наемников из России. "Я категорически отвергаю домыслы такого рода. Мы не считаем, что есть основания для подобного рода утверждений", - заявил Рябков, чьи слова в четверг, 7 ноября, приводит российское государственное информагентство ТАСС. Рябков назвал утверждения NYT "вбросом" и заметил, что они "оказывают негативное воздействие, и общая атмосфера в США, к сожалению, не способствует нормализации наших связей".

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Ранее, 5 ноября, NYT со ссылкой на ливийские источники сообщила, что за последние шесть недель в Ливию прибыли примерно 200 российских наемников, что, по выражению журналистов, "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке". После четырех лет "закулисной финансовой и тактической поддержки" Россия, по утверждению NYT, теперь "гораздо более настойчиво стремится повлиять на исход гражданской войны в Ливии. В частности, российская сторона якобы представила усовершенствованные модели военных самолетов "Су" (издание не уточняет, какие именно самолеты), а также заявила о подготовке скоординированных ракетных ударов, высокоточной артиллерии, а также снайперов.

Издание приводит слова Фатхи Али Башаги, министра внутренних дел официально признанного ливийского правительства национального согласия, который сказал, что ситуация с российским участием напоминает ту, которая была в Сирии. Действия России, указывает NYT, поддерживают генерала Халифы Хафтара, контролирующего восточную часть Ливии и руководящего самопровозглашенным правительством в Тобруке. 

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