 В Москве на пикетах против полицейского насилия задержаны 22 человека | Новости из Германии о России | DW | 02.06.2020

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Россия

В Москве на пикетах против полицейского насилия задержаны 22 человека

Ряд одиночных пикетов прошел в Москве после сообщений прессы об убийстве сотрудниками Росгвардии екатеринбуржца, подозреваемого в краже обоев.

Сотрудники полиции задерживают участника акции в поддержку журналиста Ильи Азара 30 мая в Москве

Сотрудники полиции задерживают участника акции в поддержку журналиста Ильи Азара

В Москве на одиночных пикетах против полицейского насилия, проходивших у здания ГУ МВД на Петровке, 38, к вечеру вторника, 2 июня, были задержаны как минимум 22 человека.

По информации онлайн-изданий "ОВД-Инфо" и "МБХ Медиа", среди задержанных - пресс-секретарь движения "Правовая инициатива" Ксения Бабич, которая держала в руках плакат со словами "Свободу Илье Азару", пресс-секретарь движения "Гражданское общество" Егор Илюшкин и член совета феминистической фракции того же движения Лусинэ Минасян.

Последняя вышла на пикет с куском обоев с тремя пулевыми отверстиями и пятнами крови. С помощью такого "плаката" активистка хотела выразить протест против произвола и насилия силовиков: накануне ряд СМИ сообщил о том, что в ночь на 1 июня сотрудники Росгвардии застрелили в Екатеринбурге 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже четырех рулонов обоев. На плакате другой девушки, вставшей в одиночный пикет на Петровке, было написано: "Моя полиция меня убьет".

По информации "ОВД-Инфо", нескольких задержанных доставили в ОВД "Тверской".

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

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