В Москве задержан приковавший себя к двери ФСБ активист

Перед зданием Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в Москве задержан активист Константин Фокин, приковавший себя наручниками к входной двери ведомства на Лубянке. После начала акции протеста против приговоров по делу "Сети" в понедельник, 17 февраля, к Фокину подошли полицейские и сломали цепь, пристегнутую к наручникам, после чего посадили в белую "газель" без опознавательных знаков и увезли в приемную ФСБ, пишет "ОВД-Инфо" со ссылкой на самого активиста.

На своей странице в Facebook Фокин сообщил, что находится в ОВД по Мещанскому району Москвы. Его подозревают в совершении правонарушения по ст. 20.2 ч. 6.1 КоАП РФ (об участии в несанкционированных акциях, создавших помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры. - Ред.) и оставляют в отделении до следующего дня, указал он далее.

Между тем на сайте Activatica.org указывается, что задержание было "довольно жестким" и произошло уже спустя несколько минут после начала акции. "То, что случилось с ребятами, которых осудили на фантастические сроки, - это беспредел", - успел сообщить изданию Фокин до задержания. Он также подчеркнул, что "пришло время повышать ставки, использовать любые этически приемлемые формы" протеста против судебного произвола.

Широкий резонанс после приговоров по делу "Сети"

Ранее в поддержку фигурантов дела "Сети" выступили российские правозащитники, ученые, учителя, кинематографисты, психологи, книготорговцы и многие известные представители общественности. 14 февраля у здания ФСБ на Лубянке состоялся пикет в поддержку фигурантов дела "Сети", в котором участвовали несколько сотен человек. 16 февраля акция протеста прошла у здания посольства РФ в Берлине.

10 февраля Приволжский военный суд приговорил семерых фигурантов дела о создании террористического сообщества под названием "Сеть" к тюремным срокам от 6 до 18 лет. Суд признал их вину в организации сообщества с целью подготовки массовых волнений перед президентскими выборами 2018 года и чемпионатом мира по футболу в РФ. При этом обвиняемые заявляли, что сотрудники ФСБ добивались от них признательных показаний при помощи угроз изнасилования и пыток.

Процесс над еще двумя обвиняемыми - Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым - возобновится 25 февраля. Ранее суд приговорил к 3,5 лет колонии петербуржца Игоря Шишкина. Уголовное преследование еще одного фигуранта Егора Зорина, чья явка с повинной стала основанием для возбуждения дела, было прекращено.

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