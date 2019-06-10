В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции "Сноба"

Полиция Москвы задержала мужчину, предположительно разгромившего редакцию интернет-издания "Сноб". Им оказался 24-летний "житель ближнего зарубежья", сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД по Москве Юрий Титов во вторник, 11 июня. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.

По его словам, накануне ночью неизвестный проник в офис редакции на Берсеневской набережной и похитил ноутбук, принадлежавший одному из сотрудников "Сноба". Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей, заявил Титов. В свою очередь главред издания Ксения Чудинова в интервью ТАСС оценила сумму ущерба в 2 млн рублей.

В интервью "Медузе" Чудинова рассказала, что, как видно на видео с камер наблюдения, 10 июня мужчина с запоминающейся татуировкой на руке около 00.20 мск поднялся на последний этаж здания и выломал дверь в офис "Сноба". Сначала он разгромил кабинет Чудиновой, в том числе ее моноблок, а потом - офис компании "Департамент", находившийся этажом ниже. По словам Чудиновой, ноутбук, который мужчина взял в редакции, он затем "подарил каким-то девчонкам на улице".

"Сноб" просит о поддержке

Ранее главред "Сноба" также сообщала, что мужчина сломал в редакции системные блоки компьютеров и мониторы iMac. Редакция просит читателей и других неравнодушных людей о материальной поддержке, обещав "отчитаться за все поступления: каждый ноутбук, каждый компьютер и каждую восстановленную дверь или предмет мебели".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

World Press Photo Award: лучшие снимки Российские геи Запечатлев гомосексуальную пару из Санкт-Петербурга, датский фотограф Мадс Ниссен хотел напомнить о тяжелом положении сексуальных меньшинств в России. На конкурсе World Press Photo Award его снимок был признан фотографией года. "Это фото обладает большой эстетической силой и отображает тему гуманности", - так обосновало свое решение жюри.

World Press Photo Award: лучшие снимки Беженцы в Средиземном море Итальянец Массимо Сестини занял второе место в категории "Новости. Одиночные снимки". На его фото с высоты птичьего полета запечатлена лодка с потерпевшими кораблекрушение беженцами. Они были спасены итальянской береговой охраной и переправлены в Италию.

World Press Photo Award: лучшие снимки Инфицированный вирусом Эбола Двое медиков возвращают пораженного вирусом Эбола жителя Сьерра-Леоне в изолятор, из которого он сбежал. Автору этой работы, американцу Питу Мюллеру, досталась первая премия в категории "Новости. Истории".

World Press Photo Award: лучшие снимки Участница акции протеста в Стамбуле Девушка, раненая в Стамбуле во время столкновений полиции с демонстрантами. Демонстрация была организована после похорон 15-летнего мальчика, скончавшегося накануне от полученной в ходе антиправительственной акции протеста травмы. Автор снимка, турецкий фоторепортер Бюлент Килич, занял первое место в категории "Экстренные новости. Одиночные снимки".

World Press Photo Award: лучшие снимки Священнослужитель на Майдане Православный священник осеняет крестным знамением участников акции протеста на киевском Майдане. Эта работа французского фотожурналиста Жерома Сессини отмечена премией в категории "Новости".

World Press Photo Award: лучшие снимки Китайский рабочий накануне Рождества На руках и одежде - ядовитая красная пыль. На голове - колпак Санта-Клауса. На лице - защитная маска. Так выглядит 19-летний рабочий одной из китайских фабрик по производству новогодних украшений. Автор фото, китайский фотограф Ронгу Чен, получил вторую премию в категории "Проблемы современности".

World Press Photo Award: лучшие снимки Обезьяна в цирке Сучжоу Прижавшаяся к стене цирковая обезьянка со страхом смотрит на подошедшего к ней с плетью дрессировщика. Снимок, сделанный китайским фоторепортером Йонгжи Чу, удостоен первой премии в категории "Природа".

World Press Photo Award: лучшие снимки Охота на носорога Молодые воины африканского племени Самбуру склонились над убитым носорогом. Американская фотожурналистка Эми Витале получила за это фото вторую премию в категории "Природа".

World Press Photo Award: лучшие снимки Споры грибка убивают муравья Споры грибка проникают в мозг муравья и парализуют его. Автор фотографии, американский репортер Ананд Варма, стал победителем в категории "Природа. Истории".

World Press Photo Award: лучшие снимки ЧМ-2014 в Бразилии Аргентинский футболист Лионель Месси смотрит на Кубок мира после финала чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Китайский фоторепортер Бао Тайлян удостоен за этот снимок первой премии в категории "Спорт. Одиночные снимки".

World Press Photo Award: лучшие снимки Артистический тачдаун Состязание по американскому футболу. Великолепный тачдаун Оделла Бекхэма из команды New York Giants, которая играет против Dallas Cowboys. Эта работа американца Эла Белло отмечена второй премией в категории "Спорт". Автор: Мартин Муно, Наталия Королева

