 В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции ″Сноба″ | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции "Сноба"

ГУ МВД по Москве оценивает материальный ущерб, который неизвестный нанес редакции "Сноба" при разгроме, в 90 тысяч рублей. Главред издания говорит о сумме в 2 миллиона рублей.

На Красной площади

На Красной площади

Полиция Москвы задержала мужчину, предположительно разгромившего редакцию интернет-издания "Сноб". Им оказался 24-летний "житель ближнего зарубежья", сообщил начальник пресс-службе ГУ МВД по Москве Юрий Титов во вторник, 11 июня. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Контекст

Бывший владелец ИД "Коммерсант" Владимир Яковлев в интервью DW - о свободе слова в России, СМИ как бизнесе и здравом смысле как предпосылке для перемен к лучшему в стране. (01.06.2019)

Независимые журналисты в России, Беларуси и Турции сталкиваются с притеснениями со стороны властей. Отношения политики и СМИ обсудили участники Global Media Forum в Бонне. (28.05.2019)

По его словам, накануне ночью неизвестный проник в офис редакции на Берсеневской набережной и похитил ноутбук, принадлежавший одному из сотрудников "Сноба". Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей, заявил Титов. В свою очередь главред издания Ксения Чудинова в интервью ТАСС оценила сумму ущерба в 2 млн рублей.

В интервью "Медузе" Чудинова рассказала, что, как видно на видео с камер наблюдения, 10 июня мужчина с запоминающейся татуировкой на руке около 00.20 мск поднялся на последний этаж здания и выломал дверь в офис "Сноба". Сначала он разгромил кабинет Чудиновой, в том числе ее моноблок, а потом - офис компании "Департамент", находившийся этажом ниже. По словам Чудиновой, ноутбук, который мужчина взял в редакции, он затем "подарил каким-то девчонкам на улице".

"Сноб" просит о поддержке

Ранее главред "Сноба" также сообщала, что мужчина сломал в редакции системные блоки компьютеров и мониторы iMac. Редакция просит читателей и других неравнодушных людей о материальной поддержке, обещав "отчитаться за все поступления: каждый ноутбук, каждый компьютер и каждую восстановленную дверь или предмет мебели".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Bildergalerie World Press Photo 2015 Gewinner

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Российские геи

    Запечатлев гомосексуальную пару из Санкт-Петербурга, датский фотограф Мадс Ниссен хотел напомнить о тяжелом положении сексуальных меньшинств в России. На конкурсе World Press Photo Award его снимок был признан фотографией года. "Это фото обладает большой эстетической силой и отображает тему гуманности", - так обосновало свое решение жюри.

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Беженцы в Средиземном море

    Итальянец Массимо Сестини занял второе место в категории "Новости. Одиночные снимки". На его фото с высоты птичьего полета запечатлена лодка с потерпевшими кораблекрушение беженцами. Они были спасены итальянской береговой охраной и переправлены в Италию.

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Инфицированный вирусом Эбола

    Двое медиков возвращают пораженного вирусом Эбола жителя Сьерра-Леоне в изолятор, из которого он сбежал. Автору этой работы, американцу Питу Мюллеру, досталась первая премия в категории "Новости. Истории".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015 Gewinner

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Участница акции протеста в Стамбуле

    Девушка, раненая в Стамбуле во время столкновений полиции с демонстрантами. Демонстрация была организована после похорон 15-летнего мальчика, скончавшегося накануне от полученной в ходе антиправительственной акции протеста травмы. Автор снимка, турецкий фоторепортер Бюлент Килич, занял первое место в категории "Экстренные новости. Одиночные снимки".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015 Gewinner

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Священнослужитель на Майдане

    Православный священник осеняет крестным знамением участников акции протеста на киевском Майдане. Эта работа французского фотожурналиста Жерома Сессини отмечена премией в категории "Новости".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Китайский рабочий накануне Рождества

    На руках и одежде - ядовитая красная пыль. На голове - колпак Санта-Клауса. На лице - защитная маска. Так выглядит 19-летний рабочий одной из китайских фабрик по производству новогодних украшений. Автор фото, китайский фотограф Ронгу Чен, получил вторую премию в категории "Проблемы современности".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015 Gewinner

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Обезьяна в цирке Сучжоу

    Прижавшаяся к стене цирковая обезьянка со страхом смотрит на подошедшего к ней с плетью дрессировщика. Снимок, сделанный китайским фоторепортером Йонгжи Чу, удостоен первой премии в категории "Природа".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Охота на носорога

    Молодые воины африканского племени Самбуру склонились над убитым носорогом. Американская фотожурналистка Эми Витале получила за это фото вторую премию в категории "Природа".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Споры грибка убивают муравья

    Споры грибка проникают в мозг муравья и парализуют его. Автор фотографии, американский репортер Ананд Варма, стал победителем в категории "Природа. Истории".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    ЧМ-2014 в Бразилии

    Аргентинский футболист Лионель Месси смотрит на Кубок мира после финала чемпионата мира по футболу 2014 года в Бразилии. Китайский фоторепортер Бао Тайлян удостоен за этот снимок первой премии в категории "Спорт. Одиночные снимки".

  • Bildergalerie World Press Photo 2015

    World Press Photo Award: лучшие снимки

    Артистический тачдаун

    Состязание по американскому футболу. Великолепный тачдаун Оделла Бекхэма из команды New York Giants, которая играет против Dallas Cowboys. Эта работа американца Эла Белло отмечена второй премией в категории "Спорт".

    Автор: Мартин Муно, Наталия Королева


Смотреть видео 18:11

Владимир Яковлев: "Коммерсант" - это окологосударственная журналистика, а Навальный - это масс-медиа

Контекст

World Press Photo Award: лучшие снимки

Победителями 58-го международного конкурса фотожурналистики стали фотографии, снятые в том числе в России и на Украине. На лучших снимках 2014 года отображены важнейшие события, острые социальные проблемы, природа. (17.02.2015)  

Ссылки в интернете

Главред "Сноба" Ксения Чудинова в интервью "Медузе"

"Сноб" просит о материальной поддержке после разгрома редакции

Аудио- и видеофайлы по теме

Владимир Яковлев: "Коммерсант" - это окологосударственная журналистика, а Навальный - это масс-медиа  

Быть независимым журналистом в современной России опасно  

Журналист The Guardian в Немцова.Интервью: Российские шпионы в Лондоне следят за олигархами в интересах Путина как в холодную войну  

Также по теме

Russland | Moskau

В Москве разгромили редакцию портала "Сноб" 10.06.2019

Неизвестный мужчина ворвался в офис "Сноба" и разбил компьютеры. Их восстановление будет "огромным делом" для такого маленького нишевого издания, написала главред проекта.

Demonstration in Archangelsk gegen Mülldeponie

Основатель "Коммерсанта": В России появилась "партия здравого смысла" 01.06.2019

Бывший владелец ИД "Коммерсант" Владимир Яковлев в интервью DW - о свободе слова в России, СМИ как бизнесе и здравом смысле как предпосылке для перемен к лучшему в стране.

Реклама

Самые читаемые

Как в ЕС изменятся правила выдачи виз для россиян и белорусов  

Россия после Путина: три сценария немецкого историка  

"Проект": Преследование Голунова хотят прекратить до "прямой линии" Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно