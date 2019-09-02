 В Москве задержан еще один участник акции протеста 27 июля | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2019

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Россия

В Москве задержан еще один участник акции протеста 27 июля

Никита Чирцов доставлен в ОВД Пресненского района Москвы. Активиста обвиняют в применении насилия к представителю власти.

ОМОН бьет дубинками протестующих в Москве, 27 июля 2019 года

Протесты в Москве, 27 июля 2019 года

В столице России задержан еще один участник акции протеста, состоявшейся в Москве 27 июля. Это 22-летний Никита Чирцов, объявленный в розыск после протестного мероприятия, сообщило в понедельник, 2 сентября, "ОВД-Инфо" - российский негосударственный правозащитный медиа-проект, направленный на борьбу с политическими преследованиями.

Контекст

Вопреки ожиданиям, на протестной акции в Москве 31 августа никого не задерживали. Властям не нужно обострение за неделю до выборов, считает Александр Плющев. (31.08.2019)

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"Его доставили в ОВД Пресненского района. Сейчас адвокат от "ОВД-Инфо" Александр Борков пытается выяснить, где Чирцов. По словам сотрудников, его обвиняют в применении насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК)", - говорится в сообщении.

Версия активиста

Ранее Никита Чирцов был задержан в Минске. Власти Беларуси запретили ему въезд в страну сроком на 10 лет и выслали в Россию как лицо, объявленное в розыск по линии МВД России. Тем не менее Чирцов не был незамедлительно задержан, когда прибыл в московский аэропорт Домодедово.

В интервью интернет-изданию "Медиазона" Чирцов рассказал, что во время акции протеста в Москве 27 июля он вместе с еще одним человеком толкал забор, а затем убегал от полиции. "Собственно, меня стали сотрудники задерживать, я выставил руки и начал от них убегать. И все", - сказал он.

27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Демонстранты требовали, чтобы Мосгоризбирком зарегистрировал оппозиционных кандидатов в депутаты, отменив свое решение признать недействительными сотни подписей в их поддержку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", обвиняемыми по которому проходят 14 человек.

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