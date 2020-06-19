В Москве задержаны участники пикетов у здания ФСБ на Лубянке

В Москве полиция в четверг, 16 июля, задержала участников акции в поддержку фигурантов дела "Нового величия". Задержано не менее 19 человек, которые проводили одиночные пикеты возле здания ФСБ на Лубянке. Согласно сообщениям, участники пикетов по одному подходили к заградительной ленте, стояли там по несколько минут, после чего их задерживали.

Один из активистов - Сергей Десницкий - был задержан за то, что пристально смотрел на полицейских. Ему вменили в вину "приставания к сотрудникам полиции". В числе задержанных также литературный критик Анна Наринская.

Дело "Нового величия"

14 июля гособвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" наказания от четырех лет лишения свободы условно до семи с половиной лет колонии. Дата вынесения приговора пока не назначена. Подсудимые обвиняются в создании экстремистского сообщества, а также в участии с нем.

10 активистов "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. С санкции суда им были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу либо домашнего ареста. По версии обвинения, активисты хотели свергнуть конституционный строй в России и установить временное правительство. Защита утверждает, что обвинение построено на показаниях сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.

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