 В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара | Новости из Германии о России | DW | 30.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

У здания ГУ МВД России прошла серия пикетов в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Не менее 15 человек были задержаны. Позднее многих отпустили, сообщил муниципальный депутат Андрей Морев.

Полицейские в масках держат мужчину

Задержание пикетчика в поддержку Ильи Азара

У здания Главного управления МВД России по Москве в субботу, 30 мая, задержали участников одиночных пикетов, выступивших в поддержку журналиста и муниципального депутата Ильи Азара, арестованного на 15 суток. Всего были задержаны около 15 человек, их доставили в ОВД "Тверское" и "Хамовники", сообщил глава муниципального округа "Якиманка" Андрей Морев. По его словам, большинство задержанных уже отпустили.

На муниципального депутата Елену Филину оформили протокол по статье о нарушении порядка организации массового мероприятия, суд состоится 16 июня, добавил Морев. "Нам всем вменяют 20.2 ч.5 (Кодекса об административных правонарушениях РФ. - Ред.) за участие в массовой акции, но протокол не выдают, на 11 июня приглашают на составление протокола", - приводит "Интерфакс" слова депутата.

Илья Азар задержан на акции в поддержку создателя "Омбудсмена полиции"

Илья Азар был задержан 26 мая в Москве на одиночном пикете с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта "Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Правоохранительные органы ранее возбудили несколько уголовных дел в отношении Воронцова, а самого мужчину арестовали.

Суд в Москве 28 мая признал Азара виновным в нарушении запрета публичных мероприятий и распорядился арестовать его на 15 суток. В тот же день у здания ГУ МВД по Москве началась серия пикетов с участием журналистов и муниципальных депутатов с призывом освободить своего коллегу. Аналогичные пикеты прошли и в Санкт-Петербурге. После задержаний их участников к требованиям протестующих прибавился призыв освободить пикетчиков.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Свободе слова здесь не место?

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Свободе слова здесь не место?

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Свободе слова здесь не место?

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Свободе слова здесь не место?

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Свободе слова здесь не место?

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Свободе слова здесь не место?

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 03:09

В Москве задержали участников одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара

Контекст

Комментарий: Запертые по домам россияне осваивают цифровой протест

Лишенные возможности высказываться на выборах и на митингах, россияне пробуют проводить цифровые акции протеста. Александр Плющев размышляет о том, стоит ли воспринимать эти попытки всерьез. (21.04.2020)  

Правозащитники РФ и ФРГ: несмотря на репрессии, в России грядут перемены

В Берлине прошла конференция правозащитников памяти Юрия Шмидта. Ее тема - "Права человека, свобода и справедливость" - звучала в контексте протестов в Москве весьма актуально. Репортаж DW. (27.09.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех, но массовые акции протеста под вопросом  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения  

Также по теме

Russland, Moskau: Journalist Ilya Azar

Илья Азар арестован на 15 суток за одиночный пикет 28.05.2020

Суд признал журналиста и муниципального депутата Илью Азара, вышедшего на пикет в поддержку Владимира Воронцова, виновным в нарушении запрета публичных мероприятий.

Russland Moskau Festnahme Journalisten Tatyana Felgenhauer und Alexander Plushev

В Москве вновь были задержаны журналисты Фельгенгауэр и Плющев 29.05.2020

Еще до начала серии одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара московская полиция задержала более 20 человек, в том числе политиков и журналистов.

Russland, Moskau: Journalist Ilya Azar

Илью Азара задержали на пикете в поддержку основателя паблика "Омбудсмен полиции" 26.05.2020

Журналист вышел на одиночный пикет к главному зданию МВД в Москве с требованием освободить из-под стражи основателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

Реклама

Самые читаемые

ЧВК Вагнера и перекрашенные самолеты: зачем России Ливия?  

Российские СМИ удалили новость о пародии Галкина на Путина и Собянина  

Фрагмент Библии Гутенберга в коллекции кума Путина: ученые требуют ответа  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно