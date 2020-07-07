В Москве задержали два десятка журналистов за пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Возле здания ФСБ России в Москве во вторник, 7 июля, задержаны как минимум 25 журналистов и правозащитников, проводивших пикеты в поддержку своего коллеги Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене. Среди задержанных на Лубянке - корреспонденты "Коммерсанта", "Ведомостей", "Проекта" и Reuters, сотрудники "Открытой России", правозащитной организации "Трансперенси Интернешнл Россия" и других.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил недоумение в связи с задержанием журналистов на пикетах в поддержку своего бывшего коллеги. Вместе с тем он заметил "Интерфаксу", что журналисты, которые выходят в поддержку Ивана Сафронова не по заданию редакции, а в личном качестве, с точки зрения закона менее защищены от задержания.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека Николай Сванидзе уверен, что полиция действует незаконно, так как одиночный пикет не является массовым мероприятием. "Я не понимаю, почему задерживают за одиночные пикеты, ведь они разрешены законом", - заявил он "Интерфаксу".

Целый ряд изданий опубликовал заявления в поддержку Сафронова, среди них - " Новая газета", "Медуза", "Афиша Daily", Znak.com, "Бумага" и другие. Некоторые СМИ, в том числе "Медуза", "Коммерсант" и "Ведомости", направили в Лефортовский суд характеристики на него и просьбы не избирать ему меру пресечения, связанную с заключением под стражу.

Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

Советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста газет "Коммерсант" и "Ведомости" Ивана Сафронова задержали в Москве ранее в тот же день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "государственная измена". В ФСБ заявили, что Сафронов, "выполняя задание одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации".

Смотрите также:

Свободе слова здесь не место? Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

Свободе слова здесь не место? Китай, 176-е место: территория несвободы По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

Свободе слова здесь не место? Сирия, 177-е место: под пулями С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

Свободе слова здесь не место? Туркмения, 178-е место: мнимая независимость Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

Свободе слова здесь не место? КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

Свободе слова здесь не место? Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena. Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев

