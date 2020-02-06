 В Мосгордуму внесен проект амнистии фигурантов ″московского дела″ | Новости из Германии о России | DW | 06.02.2020

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Россия

В Мосгордуму внесен проект амнистии фигурантов "московского дела"

В Мосгордуму внесен проект постановления об амнистии фигурантов "московского дела", сообщает "Коммерсант". "Яблоко" и КПРФ готовы поддержать законопроект.

Акция в Москве в поддержку фигурантов московского дела

Акция в Москве в поддержку фигурантов "московского дела", сентябрь 2019 года

В Мосгордуму внесен проект постановления об амнистии фигурантов "московского дела" и других получивших приговоры в связи с участие в несогласованных акциях протеста. Об этом сообщает в четверг, 6 февраля, издание "Коммерсант", ознакомившиеся с документом. В числе его авторов - представители партий "Справедливая Россия", "Яблоко" и КПРФ, а также политик Дмитрий Гудков и студент ВШЭ Егор Жуков, получивший из-за видеозаписей на YouTube три года условно по делу об экстремизме.

В проекте постановления, приуроченном к 75-летию победы в Великой отечественной войне, речь идет об амнистии "традиционных" категорий осужденных, то есть тех, кому на момент совершения преступления было меньше 16 лет, участников боевых действий или ликвидаторов чернобыльской аварии, рассказал "Коммерсанту" правозащитник Лев Пономарев. При этом, по его словам, в документ также включены "абсолютно новаторские категории", например, осужденные за участие в массовых беспорядках и призывы к ним, за "неоконченные преступления", связанные с организацией беспорядков, а также за преступления, совершенные во время согласованных и несогласованных митингов.

Контекст

Мосгорсуд подтвердил декабрьский приговор Мещанского суда в отношении Егора Лесных и Максима Мартинцова, осужденных на три и 2,5 лет колонии. (31.01.2020)

Две трети россиян признают наличие политзаключенных в стране. Это самый высокий показатель за все время опросов "Левада-центра" с 2004 года. По мнению социологов, на итоги повлияли "дело Голунова" и протесты в Москве. (20.01.2020)

По информации "Коммерсанта", фракции "Яблока" и КПРФ готовы поддержать законопроект. От "Справедливой России" автором является только Михаил Тимонов, который, по собственным словам, не согласовывал инициативу с коллегами по фракции.

Что такое "московское дело"

"Московским делом" называют преследования участников протестных акций, прошедших в Москве в конце июля - августе 2019 года. Демонстранты изначально требовали допуска отстраненных от голосования кандидатов в депутаты Мосгордумы. Позднее к требованиям добавились освобождение задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследование случаев непомерно жестокого обращения силовиков с митингующими.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", по которому несколько человек были приговорены к реальным срокам заключения. В то же время ряд задержанных были освобождены от уголовного преследования.

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    Автор: Григорий Аросев


Смотреть видео 03:21

Список обвиняемых по "московскому делу" расширился

Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

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