 В Молдавии отменен ордер на арест оппозиционера Ренато Усатого | Новости из Германии о Европе | DW | 16.06.2019

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Европа

В Молдавии отменен ордер на арест оппозиционера Ренато Усатого

Вернувшийся в страну после почти трехлетнего отсутствия бывший мэр города Бельцы был задержан, доставлен в прокуратуру и затем отпущен. Он обещал поддержку новому правительству.

Молдавский оппозиционер Ренато Усатый с мегафоном в руке перед своими сторонниками

Ренато Усатый со своими сторонниками в Молдавии (фото из архива)

В Молдавии отменен ордер на арест оппозиционера Ренато Усатого, вернувшегося в страну в воскресенье, 16 июня. Об отмене ордера лидер оппозиционной "Нашей партии" сообщил своим сторонникам, ожидавшим его несколько часов, после того, как покинул здание прокуратуры в Кишиневе.

Усатый был освобожден при условии, что он явится в прокуратуру по первому требованию. Политик заявил, что готов передать прокурорам материалы "против режима Плахотнюка", а также "поддержать и помогать новому правительству".

Контекст

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В Молдавии глубокий политический кризис. О том, как вышло, что в стране сейчас по два президента и премьера, а Конституционный суд считает парламент нелегитимным - у DW. (12.06.2019)

Ренато Усатый, 6ывший примар - мэр второго по величине города Молдавии Бельцы уехал из страны в Россию в августе 2016 года после того, как против него были возбуждены уголовные дела. Среди них числились заказное убийство, контрабанда и подкуп, приводит слова Усатого молдавский информационный портал 1news7.

Возвращение Ренато Усатого в Модавию

В 2018 году он покинул и Россию, заявив, что президент Молдавии Игорь Додон организовывает преследования против него, затем жил в Германии и Румынии. Через два дня после того, как 14 июня ушло в отставку правительство, сформированное Демократической партией Молдавии (ДПМ) олигарха Влада Плахотнюка, Усатый вернулся в страну, был задержан полицией на границе и препровожден в прокуратуру в Кишиневе.

Политический кризис в Молдавии длился почти неделю, когда в стране действовали одновременно два правительства. Евросоюз, США и РФ поддержали альянс социалистов, возглавляемых пророссийски ориентированным президентом страны Игорем Додоном, и проевропейского блока ACUM (в него входят партии "Действие и солидарность" и "Достоинство и правда"). Плахотнюк, которого из-за его финансовых действий разыскивает Россия, этот альянс не признал, настаивая на том, что у власти должна остаться его партия. Однако это мнение не нашло понимания в международном сообществе. По данным молдавских СМИ, решение отказаться от претензий на власть было принято после визита представителей ДПМ в посольство США.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев (+ Тирасполь)


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