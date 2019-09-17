 В Молдавии наложен арест на имущество олигарха Плахотнюка | Новости из Германии о Европе | DW | 30.10.2019

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Европа

В Молдавии наложен арест на имущество олигарха Плахотнюка

Бывший глава Демпартии и депутат молдавского парламента обвиняется в отмывании денег в особо крупном размере. Плахотнюк бежал из Молдавии, его местонахождение неизвестно.

Владимир Плахотнюк (фото из архива)

Владимир Плахотнюк (фото из архива)

В Молдавии правоохранительные органы наложили арест на имущество и банковские счета Владимира Плахотнюка - бывшего главы Демократической партии, экс-депутата парламента в Кишиневе и одного из богатейших бизнесменов страны.  Арест наложен на имущество на общую на сумму более 3 млн долларов, сообщила Антикоррупционная прокуратура Молдавии в пресс-релизе, обнародованном в среду, 30 октября, в Facebook.

"Более 55 млн леев (около 3,1 млн долларов) были арестованы в рамках уголовных дел об отмывании денег, в которых фигурирует Владимир Плахотнюк. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что арест был применен, чтобы избежать риска отчуждения денежных средств", - говорится в документе.

В ведомстве уточнили, что арест наложен на два банковских счета Плахотнюка в Victoriabank и все уставные капиталы компаний SRL BB Dializa и SRL BASS-Systems. Помимо этого, арестовано имущество компании SRL GMG Production на сумму около 615 тыс. долларов. Эта компания управляет четырьмя телеканалами и двумя радиостанциями, принадлежащими Плахотнюку.

Контекст

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Отмывание денег в особо крупном размере

Владимир Плахотнюк, имеющий также гражданство России, проходит обвиняемым по двум делам об отмывании денег в особо крупных размерах. В числе прочего, олигарх подозревается в том, что в 2013-2015 годах он создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 млн долларов и 3,5 млн евро. 29 октября Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 млрд рублей, при этом организаторами этого сообщества были Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которого также есть гражданство России. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле.

Местонахождение Владимира Плахотнюка неизвестно. Он покинул Молдавию в начале июня.  24 июня он объявил, что покидает пост главы Демпартии, а 30 июля отказался от депутатского мандата.

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    Отмывание денег обычно происходило по следующей схеме: злоумышленники регистрировали за границей, к примеру, в Великобритании, две подставные фирмы, настоящие владельцы которых скрывались за цепочкой оффшоров. Обе компании существовали только на бумаге. Авторы расследования предполагают, что за обоими предприятиями в действительности стояли одни и те же лица.

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    Российские компании в качестве гаранта

    Контракт предусматривал, что гарантом возврата займа будут выступать коммерческие структуры из России, которые почти во всех случаях возглавлял гражданин Молдавии. Фирма "А" затем объявляла себя неплатежеспособной, и обязательства по возврате долга автоматически переходили к российским компаниям.

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    Подкупные судьи

    Поскольку во главе российских фирм стоял гражданин Молдавии, иски должны были рассматриваться в молдавском суде. Коррумпированные судьи подтверждали наличие задолженности и выдавали предписание взыскать с гарантов требуемую сумму. По данным расследования, в схеме в общей сложности были замешаны более 20 молдавских судей. Некоторые из них сейчас находятся под следствием, а остальные уволились.

  • Улица в Кишиневе

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    В центре схемы - молдавский Moldindconbank…

    После вынесения судебного решения судебные приставы, которые также были задействованы в схеме, открывали счета в молдавском банке Moldindconbank. На эти счета российские компании должны были перевести деньги, таким образом закрывая фиктивный долг.

  • Площадь в центре Риги

    Как работала схема по отмыванию денег из России

    ..и латвийский банк Trasta Komercbanka

    В завершение всего деньги переправлялись на счет "компании-кредитора", для открытия которого всегда выбирался латвийский банк Trasta Komercbanka. Таким образом легализованные молдавским судом средства оказывались на территории ЕС: мошенники теперь могли распоряжаться деньгами по своему усмотрению и переводить их на счета в других странах. Лицензия Trasta Komercbanka недавно была аннулирована.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 26:00

Куда бежал главный олигарх Молдовы Владимир Плахотнюк: экс-министр юстиции в Conflict Zone на русском (03.07.2019)

Контекст

Как работала схема по отмыванию денег из России

Согласно результатам международного журналистского расследования, с 2010 по 2014 годы из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Основные звенья преступной цепочки - в фотогалерее DW. (21.03.2017)  

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Пресс-релиз прокуратура

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