В Молдавии выясняют, как экс-премьер Филат оказался на свободе

В среду, 4 декабря, на заседании Высшего совета безопасности Молдавии министр юстиции Фаддей Нагачевский пообещал провести в срочном порядке расследование того, как бывший премьер-министра страны Влад Филат оказался на свободе. Филата накануне выпустили из тюрьмы, где он отбывал наказание за извлечение выгоды из административного ресурса и пассивную коррупцию. Неожиданное освобождение экс-премьера стало, по их признанию, сюрпризом и для Нагачевского, и для молдавского президента Игоря Додона. Подробности - у DW.

Филат вышел на свободу по УДО

Решение об освобождении экс-премьера было принято 3 декабря судом первой инстанции кишиневского района Чеканы. В отношении Влада Филата была применена 91 статья УК Молдавии, которая предусматривает условно-досрочное освобождение (УДО) после отбытия двух третей положенного срока. За Филата ходатайствовали адвокаты и администрация кишиневской тюрьмы, где он отбывал наказание.

Влад Филат во время суда, июнь 2016 года

В июне 2016 года Филат был осужден на 9 лет лишения свободы. Имя экс-премьера фигурирует в докладах американского детективного агентства KROLL, которое занималось расследованием кражи и вывода в офшоры миллиарда долларов из молдавских банков осенью 2014 года.

4 декабря на пресс-конференции в Кишиневе Влад Филат напомнил, что 30 июля суд сократил ему наказание на 1 год и 9 месяцев из-за плохих условий содержания в тюрьме. Учитывая это обстоятельство, экс-премьер считает, что отбыл даже больше положенных законом двух третей срока. Филат также выразил уверенность, что не было никакого политического вмешательства в процесс его освобождения: "Это было сделано исключительно на законных основаниях".

Президент Додон недоумевает по поводу освобождения Филата

У министра юстиции Фаддея Нагачевского другое мнение. Выступая на брифинге вечером 3 декабря, он заявил, что узнал об освобождении Филата из СМИ. У министра возникли подозрения, что в историю вмешалась его предшественница Олеся Стамати, которая за короткий период пребывания во главе Минюста несколько раз посещала тюрьму, в которой содержался Филат.

Игорь Додон

"Есть много подозрений. Мы хотим понять, как возникла эта ситуация с освобождением Филата до истечения срока", - заявил Нагачевский. По его мнению, экс-премьер не отбыл положенный для УДО срок наказания. Президент Игорь Додон так же выразил недоумение по поводу освобождения Филата, предположив, что оно связано с действиями прежнего правительства под руководством Майи Санду, которому 8 ноября парламент вынесен вотум недоверия.

Сама Санду попала в молдавскую политику не без участия Филата. В 2012 году он пригласил ее в Кишинев и назначил министром образования в правительстве, которое тогда возглавлял. До этого, в 2010-2012 годах, Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

Майя Санду отметает все подозрения в ее адрес в связи с освобождением Филата. Комментируя на своей странице в соцсетях заявления президента Додона, она написала, что и у нее случившееся "вызывает множество вопросов".

Филат может опять оказаться за решеткой

Экс-руководитель молдавского правительства (с сентября 2009-го по апрель 2013 года) и тогда еще лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Влад Филат был задержан 15 октября 2015 года на пленарном заседании парламента сразу после того, как коллеги проголосовали за снятие с него депутатской неприкосновенности.

Филата обвинили в пассивной коррупции, извлечении выгоды из из административного ресурса и получения взятки в 250 тысяч долларов от российского бизнесмена Илона Шора (мужа певицы Жасмин).

А в январе 2019 года в суд было передано еще одно уголовное дело, по которому проходит Филат. Экс-премьера на этот раз обвинили в отмывании денег в особо крупных размерах. В канун парламентских выборов 2014 года Филат перевел на счета одной из американских консалтинговых компаний около 13 миллионов леев за оказание услуг.

Происхождение этих средств неизвестно. Прокуроры пришли к выводу, что они были получены в результате коррупционных действий в одном из молдавских банков, название которого фигурирует в докладе американских детективов из компании KROLL. Рассмотрение этого дела судом на данный момент не закончено.

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