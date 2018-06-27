В мире 275 млн человек хотя бы раз употребляли наркотики

Порядка 275 млн человек - примерно 5,6 процента населения мира - в возрасте 15-64 лет хотя бы раз употребляли наркотики. Такие данные за 2016 год приводит Управление ООН по наркотикам и преступности, обнародовавшее во вторник, 26 июня, свой всемирный доклад по этой тематике.
Наиболее широко распространенным средством был каннабис: хотя бы раз его попробовали 192 млн человек, в том числе 13,8 млн молодых людей в возрасте 15-16 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году из-за наркозависимости и сопутствующих болезней, в частности, ВИЧ и гепатита С, умерли 450 тыс. человек.
Эксперты отмечают, что расширяется потребление новых психоактивных веществ, а также применение в немедицинских целях рецептурных препаратов.
Ранее в германском федеральном ведомстве по уголовным делам сообщили, что в стране седьмой год подряд растет число правонарушений, связанных с потреблением или оборотом наркотиков. В 2017 году их число превышало 330 тыс.
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Таблетки, изменившие мир
20 лет виагре
Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.
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Таблетки, изменившие мир
Чудо-таблетка
Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.
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Таблетки, изменившие мир
Гормональный контрацептив
Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.
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Таблетки, изменившие мир
Антибиотики
В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.
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Таблетки, изменившие мир
Аспирин
Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.
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Таблетки, изменившие мир
Таблетки, понижающие давление
Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.
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Таблетки, изменившие мир
Маркумар, варфарин, плавикс…
Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.
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Таблетки, изменившие мир
Таблетки от аллергии
Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.
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Таблетки, изменившие мир
Антидепрессанты
Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.
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Таблетки, изменившие мир
Витамины
То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.
Автор: Татьяна Вайнман