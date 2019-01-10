В Минске объявили лауреатов премии "Чемпионы гражданского общества"

Белорусская Ассамблея негосударственных демократических организаций вручила в четверг, 10 января, в Минске премию "Чемпионы гражданского общества" в 10 номинациях. Лауреатом премии в номинации "Общественный лидер года" стал основатель культурного пространства "Арт Сядзіба" ("Арт Усадьба") Павел Белоус - за организацию в 2018 году празднования 100-летия Белорусской Народной Республики. Жюри высоко оценило, что Белоус предложил новую, праздничную и массовую концепцию Дня независимости, а на акцию пришло, по разным оценкам, от 11 до 50 тысяч человек.

Лауреатом премии в номинации "Кампания года" названа и вся кампания по подготовке и проведению празднования БНР-100, объединившая множество людей, организаций, госучреждений как в Минске, так и в регионах.

В интервью DW Павел Белоус рассказал, что самым сложным было в короткий срок мобилизовать большое количество людей на организацию праздника и создать работающую как часы команду. Он воодушевлен ответной реакцией: колоссальное количество людей пишут, спрашивают, как помочь, переводят деньги, событием интересуются все топовые мировые медиа, "и ты понимаешь, что делаешь что-то важное не только для себя, а для людей, которые думают об этом, спорят, обсуждают".

Антипремии "Тыква года" удостоено государственное информационное агентство БелТА. По заявлению агентства в августе 2018 года были задержаны 14 журналистов негосударственных СМИ за "несанкционированный доступ к информации". Одна из фигуранток "дела БелТА" Татьяна Коровенкова стала лауреатом премии в номинации "Журналист года".

Антипремию "Тыква года" присудили государственному информагентству БелТА

В категории "Партнерство года" награждены правозащитники - за подготовку альтернативного доклада для Комитета по правам человека ООН. Награду в номинации "Медиа-активность года" получил Винцук Вячорка за серию видео и радиопрограмму "Мова про мову", мотивирующую белорусов говорить на родном языке.

Лауреатов премии определяют по результатам подсчета голосов, отданных за номинантов членами рабочей группы ассамблеи, специально приглашенными экспертами из числа лидеров НГО, лауреатами премии прошлых лет, а также журналистами. Всего в жюри в нынешнем году было 112 человек.

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