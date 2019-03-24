 В Минске задержан бывший лидер оппозиционного ″Молодого фронта″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.03.2019

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Беларусь

В Минске задержан бывший лидер оппозиционного "Молодого фронта"

Дмитрия Дашкевича задержали во время празднования годовщины БНР в Минске после его выступления на акции. Его местонахождение неизвестно.

Дмитрий Дашкевич

О местонахождении задержанного Дмитрия Дашкевича долго не было никакой информации

В Минске в воскресенье, 24 марта, во время митинга и концерта, посвященных 101-й годовщине провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР), был задержан бывший лидер оппозиционного "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич. Перед задержанием экс-политзаключенный выступил со сцены с обращением к участникам акции.

Задержали люди в штатском

По словам свидетелей задержания, в том числе и жены политика Анастасии Дашкевич, ее мужа задерживали люди в штатском. Однако, как утверждает Анастасия, это были переодетые сотрудники милиции - лица некоторых из них хорошо знакомы ее семье и другим активистам. Дмитрия отвели в темного цвета микроавтобус, после чего мобильная связь с мужчиной прервалась. Семья пришла на акцию с двумя малолетними детьми, причем, жена оппозиционера  беременна третьим ребенком. Однако это не помешало правоохранителям задержать оппозиционера.

Контекст

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В Минске проходят митинг и концерт в честь 101-й годовщины образования Белорусской Народной Республики. (24.03.2019)

Организаторы акции, в том числе и сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский, сразу попытались выяснить причину задержания Дашкевича и место его нахождения. Однако сотрудники правоохранительных органов заявили, что они не имеют к этому никакого отношения и им не известно, что случилось с оппозиционером. На непродолжительное время немного позже был задержан и сам Рымашевский, но его вскоре отпустили.    

Предстанет перед судом

Ни в Центре изоляции правонарушителей, который называют политической тюрьмой и куда обычно привозят участников оппозиционных акций, ни в управлениях милиции не подтвердили, что Дашкевич находится у них. Жена политика также сообщила DW, что пока никакой новой информации о судьбе ее мужа не появилось. 

Во время своего выступления на митинге бывший лидер "Молодого фронта" критически высказался в отношении правоохранительных органов и представителей власти, что, по мнению наблюдателей, могло вызвать недовольство со стороны милицейского руководства. Сопредседатель БХД Виталий Рымашевский в конце акции призвал министра внутренних дел Игоря Шуневича проявить достоинство и освободить Дашкевича. 

Позднее стало известно, что Дашкевич все-таки нашелся в Центре изоляции правонарушителей и в понедельник, 25 марта, предстанет перед судом.

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    Автор: Галина Петровская


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