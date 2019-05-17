В Минобороны ФРГ опровергли резкое увеличение военных расходов

В министерстве обороны ФРГ опровергли сообщение dpa о резком увеличении военных расходов страны в 2019 году. Речь не идет об увеличении оборонного бюджета, а о позициях, которые, согласно правилам НАТО, можно учитывать в качестве затрат на военные нужды, заявил в пятницу, 17 мая, официальный представитель министерства обороны ФРГ Йенс Флосдорфф (Jens Flossdorff), отвечая на вопрос DW.

По его словам, расходы на оборону могут быть заложены в разных бюджетах. Помимо собственного бюджета министерства обороны в Германии, имеются другие статьи расходов, которые критерии НАТО позволяют также считать оборонными. В частности, представитель ведомства привел пример расходов на уничтожение кассетных боеприпасов и расходы на пребывание на территории Германии иностранных военнослужащих.

Все это данные несколько раз в год передаются в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и эти данные затем отражены в ежегодном обзоре НАТО, касающемся оборонных расходов стран альянса в отношении к ВВП, добавил Флосдорфф.

Сообщение dpa о росте военных расходов ФРГ

Ранее немецкое агентство dpa сообщило о значительном увеличении расходов ФРГ на оборонные нужды. Берлин рассчитывает, что в текущем году имеющие особую важность для НАТО военные расходы страны вырастут на 5 процентов до 47,32 миллиарда евро, что будет соответствовать 1,35 процента ВВП, написало агентство 17 мая. По его данным, это будет означать крупнейший рост военного бюджета Германии со времен окончания холодной войны.

В 2020 году ассигнования ФРГ на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38 процента ВВП, указывается далее в сообщении. В 2018 году этот показатель, согласно последним данным, составлял 1,23 процента ВВП. Как отметило далее dpa, правительство ФРГ, передав НАТО данную информацию, надеется разрядить конфликт в альянсе по поводу расходов на оборону.

Президент США Дональд Трамп уже давно выражает недовольство, с его точки зрения, несправедливым распределением финансового бремени в альянсе и критикует Германию за сравнительно низкую долю расходов на военные нужды в ее бюджете. На саммите НАТО в Брюсселе летом 2018 года Трамп даже не исключил выхода США из НАТО, если все члены альянса незамедлительно не увеличат расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

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