 В Минобороны ФРГ опровергли резкое увеличение военных расходов | Новости из Германии о Германии | DW | 17.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Минобороны ФРГ опровергли резкое увеличение военных расходов

Затраты на оборону в Германии не выросли, изменившиеся цифры отражают лишь разные статьи расходов, которые критерии НАТО позволяют отнести к оборонным, заявили DW в Берлине.

Министерство обороны в Берлине

Министерство обороны в Берлине

В министерстве обороны ФРГ опровергли сообщение dpa о резком увеличении военных расходов страны в 2019 году. Речь не идет об увеличении оборонного бюджета, а о позициях, которые, согласно правилам НАТО, можно учитывать в качестве затрат на военные нужды, заявил в пятницу, 17 мая, официальный представитель министерства обороны ФРГ Йенс Флосдорфф (Jens Flossdorff), отвечая на вопрос DW.

По его словам, расходы на оборону могут быть заложены в разных бюджетах. Помимо собственного бюджета министерства обороны в Германии, имеются другие статьи расходов, которые критерии НАТО позволяют также считать оборонными. В частности, представитель ведомства привел пример расходов на уничтожение кассетных боеприпасов и расходы на пребывание на территории Германии иностранных военнослужащих.

Все это данные несколько раз в год передаются в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, и эти данные затем отражены в ежегодном обзоре НАТО, касающемся оборонных расходов стран альянса в отношении к ВВП, добавил Флосдорфф.

Сообщение dpa о росте военных расходов ФРГ

Ранее немецкое агентство dpa сообщило о значительном увеличении расходов ФРГ на оборонные нужды. Берлин рассчитывает, что в текущем году имеющие особую важность для НАТО военные расходы страны вырастут на 5 процентов до 47,32 миллиарда евро, что будет соответствовать 1,35 процента ВВП, написало агентство 17 мая. По его данным, это будет означать крупнейший рост военного бюджета Германии со времен окончания холодной войны.

Контекст

Саммит НАТО в Брюсселе не обошелся без конфликтов. Дональд Трамп критиковал союзников за низкие расходы на оборону и назвал ФРГ страной, подконтрольной России. Но лидерам альянса удалось принять совместную декларацию. (11.07.2018)

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал Германию за недостаточные, на его взгляд, расходы на оборонные нужды. DW выяснила, насколько обоснованной является эта критика. (12.07.2018)

В 2020 году ассигнования ФРГ на военные нужды увеличатся до 49,67 млрд евро, что будет соответствовать 1,38 процента ВВП, указывается далее в сообщении. В 2018 году этот показатель, согласно последним данным, составлял 1,23 процента ВВП. Как отметило далее dpa, правительство ФРГ, передав НАТО данную информацию, надеется разрядить конфликт в альянсе по поводу расходов на оборону.

Президент США Дональд Трамп уже давно выражает недовольство, с его точки зрения, несправедливым распределением финансового бремени в альянсе и критикует Германию за сравнительно низкую долю расходов на военные нужды в ее бюджете. На саммите НАТО в Брюсселе летом 2018 года Трамп даже не исключил выхода США из НАТО, если все члены альянса незамедлительно не увеличат расходы на оборону до 2 процентов ВВП.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также: 

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:30

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Трамп шантажирует Европу выходом из НАТО  

Как США хотят заставить союзников платить за НАТО  

70-летие основания НАТО – один за всех и все за одного  

Реклама

Самые читаемые

Второй полуфинал "Евровидения": рулили Лазарев и фавориты  

Расследование WADA по российскому допингу вступает в новую фазу  

США лишили Турцию торговых преференций  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно