 В Минобороны РФ опровергли взрыв газа на борту подводного аппарата | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2019

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Россия

В Минобороны РФ опровергли взрыв газа на борту подводного аппарата

Норвежская сторона утверждает, что российские военные сообщили о взрыве газа на борту подводного аппарата в Баренцевом море. В Москве это опровергают.

Здание министерства обороны, Москва

Здание министерства обороны, Москва

В министерстве обороны России во вторник, 2 июля, опровергли сообщения норвежской стороны о якобы произошедшем взрыве газа на борту потерпевшего катастрофу глубоководного научно-исследовательского аппарата. Указывается, что российские военные не уведомляли Норвежское агентство по ядерной опасности о взрыве. В министерстве отметили, что очаг возгорания был ликвидирован "благодаря самоотверженным действиям команды".

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Ранее директор норвежского ведомства Пер Странд заявил, что российские военные сообщили ему о взрыве газа на борту аппарата в районе Баренцева моря. При этом норвежская сторона уточнила, что не зафиксировала аномально высокого уровня радиации после происшествия с российским аппаратом.

Как сообщили официальные лица РФ, 1 июля при пожаре на борту научно-исследовательского глубоководного аппарата погибли 14 моряков-подводников ВМФ России. ЧП произошло в территориальных водах РФ. Координаты места происшествия не уточняются. Известно, что возгорание возникло во время работ по изучению рельефа морского дна. Военные погибли в результате отравления продуктами горения. Среди погибших при пожаре на борту было семь капитанов 1-го ранга, а также два Героя России. Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отправиться в Североморск, где находится военно-морская база, "заслушать доклады" в связи с произошедшим и "нацелить комиссию по расследование на выявление причин трагедии".

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