 В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.06.2020

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Мир

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Собравшиеся почтили память Джорджа Флойда молчанием, продлившимся 8 минут 46 секунд - именно столько времени полицейский Дерек Шовин сдавливал коленом шею афроамериканца.

Церемония прощания с Джорджем Флойдом в Миннеаполисе

В Миннеаполисе в четверг, 4 июня, прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим после задержания полицейскими. У закрытого гроба в актовом зале Северного центрального университета собрались родственники и друзья Флойда, а также правозащитники, политики и сочувствующие.

Проститься с Джорджем Флойдом пришел также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй: он опустился на одно колено перед гробом и расплакался. По словам адвоката семьи Флойда Бена Крампа, 46-летний мужчина умер не из-за коронавируса, а от другой пандемии, "которая в Америке слишком хорошо известна, - пандемии расизма и дискриминации".

После речи священника собравшиеся почтили память Джорджа Флойда молчанием, длившимся 8 минут 46 секунд - именно столько времени полицейский Дерек Шовин сдавливал коленом шею Флойда. Прощальные церемонии пройдут также в Северной Каролине, где родился Джордж Флойд, и в Техасе, где он будет похоронен.

Гибель Джорджа Флойда

Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский Дерек Шовин при задержании почти девять минут душил его коленом. Эта трагедия вызвала волну протестов по всем Соединенным Штатам. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Сначала Шовину предъявили обвинение в убийстве по неосторожности, позднее его переквалифицировали на более тяжкую степень - с третьей на вторую. Трем остальным полицейским, участвовавшим в задержании, прокуратура Миннесоты предъявила обвинения в пособничестве убийству.

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    Автор: Марина Барановская


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