В МИД РФ опровергли информацию о подготовке к участию Путина в саммите G7

Переговоров о возможном участии президента РФ Владимира Путина в саммите "большой семерки" в США не ведется, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, опровергнув заявление посла США в РФ Джона Салливана. Москва не рассматривает совместно с Вашингтоном каких-либо вариантов "приемлемой для РФ роли" на расширенном саммите G7, заявил он в субботу, 4 июля, в интервью агентству ТАСС.

"Никаких обсуждений такого рода мы не вели и не ведем. Это довольно странное заявление, которое, мягко говоря, вызвало у нас вопросы", - указал Рябков.

"Невозможно обсуждать глобальные проблемы без КНР"

Одновременно Рябков назвал идею о проведении расширенного саммита G7 "ущербной" из-за невозможности обсуждать без Китая "те или иные вопросы в современном мире". "Поэтому, что касается каких-либо обсуждений на счет нашего участия в саммите "Группы семи", мне кажется, посол Салливан просто ошибся", - добавил Рябков.

Накануне Салливан в интервью телеканалу РБК заявил, что США прорабатывают с РФ детали ее возможного участия в расширенном саммите G7 и ее приемлемую роль на этой встрече. Обсуждение ведется по предложению президента США Дональда Трампа, отметил посол США в России. По его словам, Трамп действительно хотел бы видеть Путина на саммите G7, так как РФ имеет отношение ко всем темам повестки этой встречи на высшем уровне.

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