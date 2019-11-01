В Мадриде открылась 25-я климатическая конференция ООН

В Мадриде открылась 25-я Всемирная конференция ООН по проблемам изменения климата (COP25). Открывая саммит в понедельник, 2 декабря, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира более решительно бороться с изменением климата на планете. "Если мы быстро не поменяем наш образ жизни, мы поставим под угрозу жизнь как таковую", - подчеркнул он.

Ученые предупреждают, что потепление планеты и катастрофические последствия этого процесса происходят быстрее, чем ожидалось, отметил далее глава организации и напомнил, что миллионы молодых людей по всему миру требуют принятия решительных мер в борьбе с изменениями климата. "Мы должны, наконец, продемонстрировать, что мы всерьез хотим положить конец войне против природы", - заявил Гутерриш.

Гутерриш призвал отказаться от ископаемых энергоносителей

Он отметил, что сегодня человечество сознательно разрушает экосистемы, от которых зависит его существование. В особенности ископаемые энергоносители должны оставаться там, где они находятся - в земле, призвал он. "Либо мы остановим нашу зависимость от угля, или все наши усилия будут напрасны", - подчеркнул Гутерриш.

По словам главы ООН, в настоящее время человечество стоит на распутье, а к концу следующего десятилетия окажется на одном из двух возможных путей. Либо оно пройдет точку невозврата и поставит под угрозу все живое на планете или оно пойдет "дорогой надежды", что означает немедленное снижение уровня выбросов CO₂ и отказ от использования угля, пояснил он.

В свою очередь председатель предыдущей Конференции ООН по защите климата в польском Катовице Михал Куртыка отметил, что за последний год в деле защиты климата наметился заметный прогресс. "Быть может, мир еще не продвинулся вперед так быстро, как мы бы этого хотели. Но мои надежды связаны, прежде всего, с молодыми людьми. Они обладают мужеством громко заявить о своем мнении и напомнить нам, что мы унаследовали эту планету от наших родителей и должны передать ее будущим поколениям", - заявил замминистра Польши по защите окружающей среды.

Двухнедельная конференция COP25

В двухнедельной конференции, которая продлится в столице Испании до 13 декабря, примут участие от 20 до 25 тысяч человек, представляющие 196 стран, а также ЕС и другие международные организации. Председателем COP25 является министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт.

Изначально конференцию должна была принять Бразилия, но власти этой страны отказались от проведения мероприятия из-за смены правительства и финансовых трудностей. После этого планировалось провести COP25 в Чили, но в конце октября президент Себастьян Пиньера также объявил о невозможности организации саммита из-за протестов в стране. В результате конференцию за несколько недель до ее начала перенесли в Испанию.

Рост числа климатических беженцев

Между тем в день начала COP25 международная гуманитарная организация Oxfam сообщила о росте числа климатических беженцев в мире. "Климатические катастрофы в последние 10 лет были главными причинами вынужденных переселений людей внутри стран", - говорится в опубликованном в Найроби отчете. Согласно этим данным, ежегодно 20 миллионов людей вынужденно покидают свои дома в связи с климатическими бедствиями. Под угрозой таких переселений находятся прежде всего жители бедных стран.

Правозащитная организация Save the Children также указала на катастрофические последствия климатических изменений. "Климатический кризис убивает людей, вынуждает семьи покидать свои дома и лишает детей шансов на будущее", - заявили активисты. В частности, по их данным, в 2019 году серьезно ухудшилась ситуация с продовольствием для 33 миллионов жителей восточных и южных регионов Африки. "Половина из них - дети. К такой угрожающей жизни ситуации главным образом привели наводнения, оползни, засуха и смерчи", - говорится в отчете.

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