В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий

В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета сообщает во вторник, 12 февраля телеканал CBS.
Запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех. Кроме того, в городе запретят заниматься производством подобных изделий. При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров. Защитники животных приветствовали новый закон в Лос-Анджелесе. Аналогичное решение ранее приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.
В Германии натуральный мех не запрещен. По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха. При этом в обществе наблюдается тренд на отказ от меховых изделий. В настоящий момент в стране осталась лишь одна ферма по разведению норки, и ту требуют закрыть зоозащитники.
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Автор: Инга Ваннер, Фабиан Шмидт