 В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.02.2019

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Мир

В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий

С 2021 в Лос-Анджелесе нельзя будет продавать меховые изделия. Запрет касается и обуви или, например, шляп, если при их производстве также используется мех.

Рука женщины на меховой шубе (фото из архива)

В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета сообщает во вторник, 12 февраля телеканал CBS.

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Запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех. Кроме того, в городе запретят заниматься производством подобных изделий. При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров. Защитники животных приветствовали новый закон в Лос-Анджелесе. Аналогичное решение ранее приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.

В Германии натуральный мех не запрещен. По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха. При этом в обществе наблюдается тренд на отказ от меховых изделий. В настоящий момент в стране осталась лишь одна ферма по разведению норки, и ту требуют закрыть зоозащитники.

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