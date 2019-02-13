В Лос-Анджелесе запретят продажу меховых изделий

В Лос-Анджелесе с января 2021 года запретят продажу шуб из натурального меха, а также других меховых изделий. Такое решение по итогам голосования поддержало абсолютное большинство членов городского совета сообщает во вторник, 12 февраля телеканал CBS.

Запрет на продажу затронет новые меховые изделия, а также продукты из кожи, шляпы и обувь, если они содержат натуральный мех. Кроме того, в городе запретят заниматься производством подобных изделий. При этом ранее произведенную меховую одежду по-прежнему можно будет купить в магазинах подержанных товаров. Защитники животных приветствовали новый закон в Лос-Анджелесе. Аналогичное решение ранее приняли в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.

В Германии натуральный мех не запрещен. По данным Немецкого института меха, в этой сфере в Германии работают 150 предприятий, занимающихся оптовой торговлей, изготовлением меховой одежды, облагораживанием меха. При этом в обществе наблюдается тренд на отказ от меховых изделий. В настоящий момент в стране осталась лишь одна ферма по разведению норки, и ту требуют закрыть зоозащитники.

Смотрите также:

Самые особенные животные 2017 года Пещерный обитатель Наездник (лат. Diphyus quadripunctorius) предпочитает зимовать в пещерах или в укромных уголках подвалов. Выбор спелеологов пал на это насекомое, дальнейшее существование которого напрямую зависит от сохранения природного пещерного ландшафта.

Самые особенные животные 2017 года Паук года В центр внимания арахнологов попала нуктения теневая (лат. Nuctenea). Этого паука-кругопряда знают все, ведь ни один дом не обходится без этого старательного ловца мух. Диаметр ажурных сетей нуктении достигает 70 сантиметров. Сам паучок любит прятаться в щелях построек и старых деревьев.

Самые особенные животные 2017 года Земноводное года Рептилией года стала вот эта скромница по имени ломкая веретеница, или медяница (лат. Anguis fragilis). Лапки змееподобной ящерицы настолько малы, что едва заметны, и безобидную медяницу часто путают с опасной змеей, стараясь тут же обезвредить ее. Результат: земноводное находится под угрозой исчезновения.

Самые особенные животные 2017 года Птица года Эта сова с выразительными глазами - серая неясыть (лат. Strix aluco).Она завоевала особое внимание членов Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия. Они выступают за сохранение леса, в частности - старых, высоких, дуплистых деревьев.

Самые особенные животные 2017 года Дикое животное года В список "чемпионов" попала и эта крохотная мышка - орешниковая соня (лат. Muscardinus avellanarius). В скором будущем жительница лесных опушек может также лишиться своей привычной среды обитания.

Самые особенные животные 2017 года Рыба года Речная камбала (лат. Platichthys flesus) прекрасно приспособлена к жизни и в морской, и в пресноводной среде, нуждается и в том, и в другом, отмечают члены Немецкого союза рыболовов. Они обращают внимание общественности на более бережное отношение к этой комплексной среде обитания множества видов рыб, выступают против изменения берегового ландшафта и загрязнения морей и рек.

Самые особенные животные 2017 года Пчела года Земляная пчела, или андрена (лат. Andrena hattorfiana) - посланница, призванная обратить внимание на то, что с исчезновением важных для пчел культур (на снимке: любимые цветы пчелы-андрены - короставник полевой) исчезнут и сами пчелы - неутомимые помощники-опылители сельскохозяйственных культур.

Самые особенные животные 2017 года Насекомое года Богомол (лат. Manteidae, Mantidae) - обитатель теплых краев, постепенно завоевывающий и более северные регионы Германии. Под его безобидной личиной скрывается настоящее чудовище: самка богомола пожирает самца. Однако Немецкий энтомологический институт провозгласил богомола "насекомым года", подчеркивая уникальность этого вида.

Самые особенные животные 2017 года Стрекоза года Дедка обыкновенный, или речник (лат. Gomphus vulgatissimus) - индикатор чистоты водоемов, которых в Германии, судя по увеличению количества этих стрекоз, стало гораздо больше. А ведь еще 20 лет назад речники находились под угрозой исчезновения. Теперь они - посланники доброй вести.

Самые особенные животные 2017 года Бабочка года Ее полное имя - желтушка луговая (лат.Colias hyale). К сожалению, цветущих лугов с клевером и люцерной становится все меньше и, соответственно, порхающих с цветка на цветок бабочек тоже. Не исключено, что скоро они исчезнут совсем… Автор: Инга Ваннер, Фабиан Шмидт

