 В Лондоне проходит экстренное заседание парламента по ″Брекзиту″ | Новости из Германии о Европе | DW | 19.10.2019

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Европа

В Лондоне проходит экстренное заседание парламента по "Брекзиту"

Премьер Борис Джонсон призвал членов Палаты общин поддержать новую сделку с Брюсселем, а лидер лейбористов Джереми Корбин назвал ее худшей в сравнении с предыдущими.

Премьер-министр Борис Джонсон в Палате общин 19 октября 2019 года

Премьер-министр Борис Джонсон в Палате общин 19 октября 2019 года

В Лондоне в субботу, 19 октября, началось заседание британского парламента по новому соглашению о "Брекзите", которое ранее согласовал с Евросоюзом премьер-министр страны Борис Джонсон. Палата общин собралась на экстренное заседение в субботу впервые за последние 37 лет, в последний раз поводом для подобной встречи стала в 1982 году Фолклендская война.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что сначала будет проведено голосование о возможном переносе принятия решения по новому соглашению. В соответствии с поступившим заявлением, голосование может быть проведено только после окончания процесса ратификации соглашения по "Брекзиту".

Контекст

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В обращении к депутатам Джонсон призвал их поддержать сделку, отметив, что она позволит Великобритании выйти из состава ЕС к 31 октября. "Дальнейшее промедление нецелесообразно, дорогостояще и крайне негативно скажется на доверии общества", - заявил премьер.

Корбин считает новое соглашение хуже предыдущего

В свою очередь лидер Лейбористской партии Джереми Корбин отметил, что новое соглашение "гораздо хуже" предыдущего, которое британский парламент уже трижды отверг. Сегодняшнее голосование не станет развязкой для "Брекзита" и не внесет ясности в ситуцю вокруг него, заявил Кобрин и высказался за проведение повсторного референдума по выходу страны из ЕС.

Лидер Шотландской национальной партии Иан Блэкфорд согласился с тем, что новое соглашение хуже предыдущего, и обвинил Джонсона в отсутствии заинтересованности в обсуждении "Брекзита" с правительством Шотландии. Эдинбург не хочет выходить из состава ЕС, отметил Блэкфорд.

ЕС одобрил новую сделку по "Брекзиту"

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита", и Брюссель предоставил Лондону отсрочку до 31 октября. Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах. 17 октября он и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили о новой договоренности по "Брекзиту", которая позднее была утверждена на саммите ЕС. Она подзразумевает, в частности, сохранение таможенного партнерства Северной Ирландии одновременно с ЕС и Соединенным Королевством. 

Если голосование по соглашению состоится 19 октября, в нем примут участие 639 депутатов. Для одобрения сделки необходимо 320 голосов. При этом у Консервативной партии Джонсона совместно с их союзниками из североирландской Демократической юнионистской партии - 319 голосов. Если парламент не поддержит сделку, Джонсон должен будет попросить Брюссель о продлении срока для "Брекзита".

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