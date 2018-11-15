В Лондоне задержаны десятки протестующих против изменения климата

Демонстранты временно перекрыли пять мостов в Лондоне. Они призывали правительство активнее бороться с изменением климата на планете.
В ходе протестов в Лондоне против изменения климата британская полиция задержала 85 человек. По данным Скотланд-Ярда, демонстранты в субботу, 17 ноября, перекрыли пять мостов через Темзу, создав существенные помехи для движения транспорта, включая экстренные службы.
Участники протестов с плакатами "Остановите ухудшение климата" и "Эпоха ископаемого топлива закончилась" призывали правительство активнее бороться с причинами изменения климата на планете. По информации организаторов, в акции приняли участие около 6 тысяч человек. Позднее активисты переместились к Вестминстерскому дворцу, движение по мостам было восстановлено, говорится в сообщении полиции.
С 1990 по 2016 годы Великобритания сократила выбросы парниковых газов более чем на 40 процентов. Правительство намерено добиться их снижения на 80 процентов к 2050 году.
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