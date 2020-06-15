В Литве почтили память жертв советской оккупации

В Вильнюсе в понедельник, 15 июня, в 80-ю годовщину ввода советских войск на территорию Литвы, министры иностранных дел трех стран Балтии и Польши возложили венки к памятнику жертвам советской оккупации. Памятным событиям 1940 года была также посвящена виртуальная выставка литовского особого архива, открывшаяся в этот день. Она рассказывает об обстоятельствах, при которых Литва вошла в состав СССР и которые до сегодняшнего дня осложняют отношения между Вильнюсом и Москвой.

"80 лет назад начался один из самых болезненных периодов литовской истории", - написал президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Twitter. По словам политика, советская оккупация спровоцировала "убийственный террор", в результате которого "тысячи людей были убиты, брошены за решетку и оказались в изгнании".

Ранее во время официальной встречи главы МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Польши пообещали вместе сопротивляться попыткам России переписать историю начала Второй мировой войны. "Мы в веках будем помнить жертв тоталитарных режимов, и ложная версия истории не пройдет, вот такой четкий сигнал", - цитирует Delfi.ru слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Попытки России притянуть историю к ее современным политическим играм мы оцениваем как абсолютно неприемлемые, пакт Молотова-Риббентропа означает (для стран Балтии. - Ред.) советскую оккупацию и агрессию против Польши", - заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкявичс.

Литва в СССР и в оккупации гитлеровской Германией

Во время Второй мировой войны Литва, также как и Латвия и Эстония, попеременно находилась в составе Советского Союза и под контролем гитлеровской Германии.

15 июня 1940 года Красная армия вошла в Литву. Всего через несколько дней после этого балтийская страна стала частью Советского Союза. "Эти события сопровождались репрессиями и массовым переселением", - пишет информагентство dpa.

После нападения гитлеровской Германии на Советский Союз в 1941 году Литва оказалась оккупированной вермахтом. В 1944 году страну повторно заняли советские войска. После окончания Второй мировой войны Литва, Латвия и Эстония были вынуждены оставаться частью СССР до обретения ими независимости в 1991 году, напоминает dpa.

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