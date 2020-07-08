В Литве запретили ретрансляцию российского телеканала RT

Литовская комиссия по радио и телевидению обосновала запрет на вещание телеканала RT в стране его связью с гендиректором информагентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, в отношении которого введены санкции ЕС.
Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ) в среду, 8 июля, запретила трансляцию в стране пяти программ российского телеканала RT (бывшего Russia Today). По словам председателя ЛКРТВ Мантаса Мартишюса, причиной этого решения были не нарушения со стороны телеканала, а его связь с гендиректором информагентства "Россия сегодня" Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями ЕС. "Он не должен получать выгоду, поэтому ретрансляция программ останавливается. Это было сделано в Латвии, а сейчас - и в Литве", - заявил Мартишюс.
Решение о запрете трансляции программ RT в Литве вступит в силу с 9 июля. 30 июня о прекращении трансляции в стране семи телеканалов медиагруппы RT объявил Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP), также обосновав это связью этих каналов с Дмитрием Киселевым.
Со своей стороны Россия опровергла утверждения о том, что Киселев контролирует группу каналов RT. "Мы расцениваем это недружественное решение литовских властей как очередной шаг в борьбе с альтернативным мнением и свободой СМИ", - заявил представитель посольства РФ в Литве по связям с прессой Александр Кудрявцев агентству BNS.
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