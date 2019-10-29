В Ленобласти протестуют против ввоза мусора из Петербурга

Жители Ленобласти провели всего один митинг, после которого местные власти отказались от расширения мусорного полигона
Жителям Волосовского района Ленинградской области (55 км от южной границы Петербурга) понадобилось всего две недели, чтобы власти остановили расширение мусорного полигона вблизи жилых районов. Первый митинг против реконструкции прошел 15 декабря. Прежде чем 22 декабря состоялся второй митинг, глава местной администрации распорядился снизить объемы доставляемых на полигон отходов.
Реконструкцию отложили, чтобы избежать беспорядков
"Это сказочное хамство. Нашли себе большую помойку!" - сказал о Петербурге в разговоре с корреспондентом DW таксист на площади у автовокзала Волосова. Пока он работал, его земляки в воскресенье, 22 декабря, вышли на площадь у загса, чтобы массово выразить такое же негодование. У главной елки собралось около ста человек - примерно в три раза меньше, чем в предыдущее воскресенье.
Успокоить остальных горожан получилось у главы местной администрации. Василий Рыжков на прошлой неделе пригласил к себе на совещание представителей инициативной группы против укрупнения полигона. Присутствовавших он обрадовал тем, что как минимум в ближайшее время расширения не будет. В своем постановлении по итогам встречи он приказал отменить публичные слушания по проекту реконструкции, без которых изменение границ полигона невозможно.
Мало того, Рыжков еще и отправил письмо в администрацию Ленобласти с просьбой "минимизировать завоз ТБО на полигон Волосовского района" из других районов области и перераспределить объемы петербургского мусора на другие полигоны. В письме даже указана причина просьбы: "В целях предотвращения массовых волнений и беспорядков".
Не ожидавшие такой реакции представители инициативной группы тут же опубликовали в своем сообществе "В контакте" такой пост: "Друзья!!! Ваше мнение важно!!! Власть вас услышала". Формат запланированного на 22 декабря события сразу поменяли с "протестного митинга" на "публичную встречу".
Присутствовавший на совещании создатель группы Бронислав Василенко поделился с DW предположениями, почему администрация быстро пошла навстречу. "Возможно, повлияло то, что это был самый начальный этап, - перечисляет Василенко. - Возможно, то, что люди за очень короткий период самоорганизовались. А, может быть, и близость к Санкт-Петербургу".
Горожане не верят обещаниям
Собравшиеся на митинге в воскресенье волосовцы в добрые намерения главы администрации не верят. Назначенные на 23 декабря публичные слушания отменили только потому, что в результате они бы дали отрицательное заключение, считают митингующие. "Новые слушания могут назначить втайне от протестующих и позвать на них только родственников сотрудников администрации", - заявила DW местная активистка и помощница главы "Справедливой России" Сергея Миронова Любовь Норкина.
В завершение митинга она зачитала резолюцию, под которой подписались собравшиеся. Они требуют запретить реконструкцию мусорного полигона и ввоз туда отходов из Петербурга и других регионов. Прокуратуру активисты просят проследить, чтобы на полигон не завозился 4неконтролируемый мусор".
Кстати, компания-арендатор полигона ООО "Профспецтранс" осталась после отмены слушаний в недоумении. На момент публикации этой статьи официальный ответ на запрос DW от арендатора не поступил, но в телефонном разговоре не представившийся сотрудник компании рассказал, что решении чиновников было неожиданным. "Как и советовал наш президент, мы хотели поговорить с людьми, но руководство администрации района почему-то отменило слушания, - отметил аноним. - Мы хотели рассказать людям о том, что полигон ждет реконструкция, а не укрупнение".
Полигон не был рассчитан на мусор из Петербурга
Живущий в ближайшей к полигону деревне Захонье Андрей рассказал DW, что особенно невыносимой жизнь рядом со свалкой стала в последние два-три года: неприятный запах стоит круглосуточно, а шум от непрекращающегося потока самосвалов затихает лишь ночью.
Срок в два-три года не случаен. В 2017 году закрылся полигон "Новоселки" на севере Петербурга. У жителей окрестных домов тогда лопнуло терпение, и они пожаловались на зловонное соседство Владимиру Путину на "Прямой линии" - свалку закрыли моментально. Тем не менее отходов у Петербурга меньше не стало, и полигон в Волосове стал одним из тех, куда пошел петербургский мусор.
"Наш полигон был создан только для Волосовского района, - говорит Бронислав Василенко. - В последние два года он стал сильно расти в размерах - всего за пару лет вырос больше, чем за предыдущие десять. Проблема так и будет актуальна, пока не будет организована нормальная переработка и сжигание".
Две трети поступающего в Ленобласть мусора - из Петербурга
На пресс-конференции в пятницу, 19 декабря, Владимир Путин отчасти отреагировал на нежелание жителей области принимать мусор из Петербурга. "Многие люди из Ленобласти работают в Петербурге и генерируют эти отходы, которые потом увозят туда, где они живут", - заметил президент. По его словам, если мусор из Петербурга будут вывозить не в соседнюю область, а "куда-нибудь к Северному Ледовитому океану", то и тарифы "раз в десять увеличатся".
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя пресс-конференцию, пообещал, что в ближайшее время областные полигоны не будут увеличиваться. "Мы сегодня принимаем решение на переходный период не расширять существующие полигоны на территории Ленобласти", - заявил Дрозденко журналистам. Судя по более ранним комментариям Дрозденко, под переходным периодом он подразумевает 1 февраля 2020 года.
О двух высокотехнологичных заводах, которые позволят перерабатывать мусор из Петербурга и области Дрозденко говорит как о двухлетней перспективе. Пока что он предлагает Петербургу подписать соглашение, по которому перевозчики мусора из Петербурга войдут в систему обращения с отходами Ленобласти. Полигоны от этого не уменьшатся, но хотя бы появится контроль над потоками мусора из мегаполиса.
Смотрите также: