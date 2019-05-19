В Кётене прошли акции правых и их противников после приговора афганцам

После приговора двум афганцам, признанным виновными в смерти 22-летнего немца, в Кётене в восточной федеральной земле Саксония-Анхальт прошли акции правых экстремистов и их противников. В протестном марше вечером в воскресенье, 19 мая, участвовали, по данным полиции, до 300 сторонников правых экстремистов.

Они последовали распространенному в соцсетях призыву "За справедливость - против ласкового правосудия по отношению к тем, кто затаптывает насмерть и ходит с ножами". Среди участников было не менее 60 неонацистов. В контрдемонстрации, по словам представительницы полиции, приняли участие более 20 человек. Акция была организована союзом Dessau Nazufrei. Оба мероприятия прошли спокойно, сообщили в полиции.

Приговор афганцам после смерти 22-летнего мужчины

Двумя днями ранее земельный суд в Дессау-Росслау вынес обвинительным приговор двум уроженцам Афганистана, прибывшим в Германию в качестве беженцев и избившим в сентябре 2018 года 22-летнего немца Маркуса Б. в Кётене. Они были признаны виновными в причинении по неосторожности тяжких телесных повреждений, повлекших за собой смерть.

19-летний обвиняемый, толкнувший Б. в грудь, после чего тот упал на спину и остался лежать без движения, приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы. Его 17-летний сообщник, который нанес лежавшей без сознания жертве удар ногой по голове, должен будет провести в тюрьме один год и пять месяцев. Спустя несколько минут после удара молодой мужчина, страдавший от сердечного заболевания, скончался от внезапной остановки сердца.

По мнению суда, смерть стала следствием телесных повреждений, которые нападавшие нанесли жертве по неосторожности. При этом, оглашая приговор, судья Уда Шмидт (Uda Schmidt) отметила, что обвиняемые не испытывают уважения к человеческой жизни. Семья погибшего назвала приговор слишком мягким и "не имеющим ничего общего со справедливостью".

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