 В Крыму осквернен памятник погибшим в годы войны крымским татарам | Новости из Германии об Украине | DW | 09.05.2019

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Украина

В Крыму осквернен памятник погибшим в годы войны крымским татарам

В селе Орловка близ Севастополя в ночь на День Победы вандалы разбили две гранитные плиты памятника, на которых были высечены имена 57 местных жителей, крымских татар, погибших на войне.

Скриншот сообщения об акте вандализма в Крыму

Скриншот сообщения об акте вандализма в Крыму

В аннексированном Россией украинском Крыму в ночь на четверг, 9 мая, был осквернен памятник крымским татарам, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается в группе Crimean Tatars в социальной сети Facebook.

Контекст

Украинские парламентарии потребовали от России прекратить нарушение прав человека в Крыму. Российскую политику в отношении крымских татар они назвали этноцидом. (11.05.2016)

Памятник в селе Орловка, расположенном примерно в часе езды от Севастополя, был установлен в 1960-е годы и посвящен местным жителям, павшим на войне. 6 мая памятник обновили на средства местной крымскотатарской общины. Его дополнили две гранитные плиты с именами 57 крымских татар, погибших на войне. Накануне Дня Победы эти две плиты были разбиты. Старая часть памятника, на которой отображены имена также погибших на войне шести жителей села - неизвестно, русских или украинцев - не пострадала.

О реакции российских правоохранительных органов на осквернение памятника пока ничего не известно.

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