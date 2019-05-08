В Крыму осквернен памятник погибшим в годы войны крымским татарам

В аннексированном Россией украинском Крыму в ночь на четверг, 9 мая, был осквернен памятник крымским татарам, погибшим в годы Второй мировой войны. Об этом сообщается в группе Crimean Tatars в социальной сети Facebook.

Памятник в селе Орловка, расположенном примерно в часе езды от Севастополя, был установлен в 1960-е годы и посвящен местным жителям, павшим на войне. 6 мая памятник обновили на средства местной крымскотатарской общины. Его дополнили две гранитные плиты с именами 57 крымских татар, погибших на войне. Накануне Дня Победы эти две плиты были разбиты. Старая часть памятника, на которой отображены имена также погибших на войне шести жителей села - неизвестно, русских или украинцев - не пострадала.

О реакции российских правоохранительных органов на осквернение памятника пока ничего не известно.

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