 В Крыму возбудили уголовное дело после избиения заключенных | Новости из Германии о России | DW | 08.09.2018

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Россия

В Крыму возбудили уголовное дело после избиения заключенных

В Крыму в исправительной колонии избивают заключенных, утверждают правозащитники. После заявления активистов, СК возбудил уголовное дело.

Сторожевая вышка в тюрьме

Сторожевая вышка в тюрьме

Следственный комитет (СК) в аннексированном Россией Крыму возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как сообщили правозащитники "Гулаг-Инфо" в субботу, 8 сентября, дело было открыто после обращения активистов в связи с предполагаемым избиением заключенных в исправительной колонии номер 2 в Керчи.

Контекст

Сергей Бабуркин заявил DW, что знал о факте избиения в Ярославле, однако в СК не отреагировали на жалобу. Уполномоченный по правам человека также объяснил, что делать тем, кто оказался в похожей ситуации. (25.07.2018)

Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский. (07.08.2018)

"В рамках расследования уголовного дела изложенные вами (активистами "Гулаг-Инфо". - Ред.) доводы будут проверены следственным путем, действиям всех лиц будет дана юридическая оценка", - говорится в ответе управления СК по Крыму, опубликованном на сайте общественного проекта.

В середине июля 2018 года "Гулаг-Инфо" опубликовал заявление на имя руководителя управления СК по Крыму, из которого следовало, что осужденные, содержащиеся в исправительной колонии номер 2, подвергаются "систематическим избиениям", происходящим в помещениях, не оборудованных и не просматриваемых камерами видеонаблюдения. Отдельно указывается, что избиениям подвергаются все, вновь прибывающие в колонию. Указывались также фамилии сотрудников колонии, предположительно участвовавших в избиениях. 27 июля было сообщено, что СК начал проверку заявления.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"

 

 

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Ссылки в интернете

Сообщение "Гулаг-инфо"

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