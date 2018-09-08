В Крыму возбудили уголовное дело после избиения заключенных

Следственный комитет (СК) в аннексированном Россией Крыму возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Как сообщили правозащитники "Гулаг-Инфо" в субботу, 8 сентября, дело было открыто после обращения активистов в связи с предполагаемым избиением заключенных в исправительной колонии номер 2 в Керчи.

"В рамках расследования уголовного дела изложенные вами (активистами "Гулаг-Инфо". - Ред.) доводы будут проверены следственным путем, действиям всех лиц будет дана юридическая оценка", - говорится в ответе управления СК по Крыму, опубликованном на сайте общественного проекта.

В середине июля 2018 года "Гулаг-Инфо" опубликовал заявление на имя руководителя управления СК по Крыму, из которого следовало, что осужденные, содержащиеся в исправительной колонии номер 2, подвергаются "систематическим избиениям", происходящим в помещениях, не оборудованных и не просматриваемых камерами видеонаблюдения. Отдельно указывается, что избиениям подвергаются все, вновь прибывающие в колонию. Указывались также фамилии сотрудников колонии, предположительно участвовавших в избиениях. 27 июля было сообщено, что СК начал проверку заявления.

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