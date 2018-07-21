 В Кривом Роге малочисленную акцию ЛГБТ охраняли 1000 полицейских | Новости из Германии об Украине | DW | 22.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

В Кривом Роге малочисленную акцию ЛГБТ охраняли 1000 полицейских

Власти Кривого Рога хотели запретить "Марш равенства", но безуспешно. Безопасность на шествии с участием нескольких десятков человек обеспечивала тысяча полицейских.

На Марше равенства в Киеве

На "Марше равенства" в Киеве

В Кривом Роге в воскресенье, 22 июля, состоялась акция ЛГБТ-сообщества "Марш равенства". По данным украинских СМИ, в мероприятии приняли участие около 30-40 человек, при этом за его проведением следили порядка тысячи полицейских.

Контекст

В Киеве 12 июня ЛГБТ-сообщество и активисты проведут "Марш равенства". Правопорядок в ходе мероприятия будут охранять 6500 силовиков. DW - о реакции украинского общества на это событие. (10.06.2016)

Несмотря на старания милиции, столкновений с радикальными противниками ЛГБТ-сообщества в Киеве избежать не удалось. Как оценивают акцию ее сторонники и противники? (06.06.2015)

Акция, время и место проведения которой не разглашались заранее из соображений безопасности, прошла без происшествий. Ее участники прошли шествием по улице Сичеславская, движение транспорта было перекрыто. По информации УНИАН, власти города пыталась запретить марш через суд, но это не удалось.

17 июня в Киеве в пятый раз прошла ежегодная акция "КиевПрайд" под лозунгом "Страна свободных: будь собой!". При этом были задержаны 56 человек, пытавшихся помешать проведению "Марша равенства" в центре города. Сама акция прошла без серьезных инцидентов. По данным организаторов, в ней приняли участие от 5000 до 6000 человек.

Смотрите также:

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Воскресение" Аркадия Бабченко: на аркане у спецслужб?

    Убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой Службы безопасности Украины. Карикатурист Сергей Елкин так проиллюстрировал спецоперацию СБУ.

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Machtkampf in der Ostukraine.

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске

    Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал

    Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тайна переписки Суркова

    Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко

    У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинский ответ на российский запрет

    Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 03:08
Now live
03:08 мин

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России

Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Ссылки в интернете

Противникам ЛГБТ-акции "Марш равенства" в Киеве не удалось сорвать ее

Аудио- и видеофайлы по теме

"Я больше не боюсь" - история гей-беженцев из России  

Однополая любовь: как узаконить гей-брак в России?  

Патриарх Филарет о гей-браках  

Также по теме

KyivPride Parade in Kiew

Противникам ЛГБТ-акции "Марш равенства" в Киеве не удалось сорвать ее 17.06.2018

В украинской столице задержаны около 60 человек, пытавшихся помешать проведению ЛГБТ-акции "Марш равенства". Само мероприятие прошло без серьезных инцидентов.

LGBT Kiew Parade

В Киеве прошел первый массовый "Марш равенства" 18.06.2017

Благодаря хорошей организации и повышенным мерам безопасности несколько тысяч человек в центре Киева провели акцию в поддержку ЛГБТ-сообщества. После окончания акции на нескольких ее участников были совершены нападания.

Ukraine CSD-Parade in Kiew- Kiev Pride

В Киеве прошел "Марш равенства" ЛГБТ и их сторонников 18.06.2017

Около 2,5 тысяч человек приняли участие в киевском "Марше равенства", организованном ЛГБТ-сообществом. Националисты пытались остановить его, но были блокированы полицией.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Экономический кризис в Турции: на кону судьба Эрдогана  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно