В Кривом Роге малочисленную акцию ЛГБТ охраняли 1000 полицейских

В Кривом Роге в воскресенье, 22 июля, состоялась акция ЛГБТ-сообщества "Марш равенства". По данным украинских СМИ, в мероприятии приняли участие около 30-40 человек, при этом за его проведением следили порядка тысячи полицейских.

Акция, время и место проведения которой не разглашались заранее из соображений безопасности, прошла без происшествий. Ее участники прошли шествием по улице Сичеславская, движение транспорта было перекрыто. По информации УНИАН, власти города пыталась запретить марш через суд, но это не удалось.

17 июня в Киеве в пятый раз прошла ежегодная акция "КиевПрайд" под лозунгом "Страна свободных: будь собой!". При этом были задержаны 56 человек, пытавшихся помешать проведению "Марша равенства" в центре города. Сама акция прошла без серьезных инцидентов. По данным организаторов, в ней приняли участие от 5000 до 6000 человек.

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