 В Кремле объяснили отсутствие поздравлений Зеленскому | Новости из Германии об Украине | DW | 22.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Украина

В Кремле объяснили отсутствие поздравлений Зеленскому

В Москве намерены судить "по конкретным делам и конкретным шагам". В штабе Зеленского заявили, что в поддержке российских пропагандистов, а также в поздравлениях беглых украинских чиновников не нуждаются.

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины

Президент России Владимир Путин пока не будет поздравлять Владимира Зеленского, побеждающего на выборах президента Украины. Как заявил в понедельник, 22 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, "пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможностях совместной работы". "Нужно судить по конкретным делам и конкретным шагам", - приводит слова Пескова агентство "Интерфакс". Он также напомнил, что официальные результаты выборов еще не обнародованы.

Мэй рассчитывает на сотрудничество

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с успехом на выборах. "Стабильность Украины имеет важнейшее значение для безопасности Европы, и я рассчитываю на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает суверенитет Украины", - написала глава британского правительства в Twitter.

В поддержке и поздравлениях Януковича не нуждаемся

В штабе Владимира Зеленского жестко отреагировали на поздравления в его адрес от экс-президента Украины Виктора Януковича. "У нас начали под конец кампании сыпаться такие события, как "поддержка" со стороны то российских пропагандистов, то уехавших в Российскую Федерацию украинских чиновников. Сегодня мы начали уже получать поздравления", - отметил в комментарии агентству УНИАН политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков. "Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, что мы неплохо обойдемся и без их поздравлений", - добавил он.

Контекст

В Украине завершился второй тур президентских выборов. DW напоминает о самых важных событиях этого дня. (22.04.2019)

На выборах президента Украины уверенно лидирует Владимир Зеленский. Но его команда не спешит объяснять, кто и как будет выполнять предвыборные обещания кандидата. Репортаж DW. (22.04.2019)

Ранее стало известно, что скрывающийся в России экс-президент Украины Виктор Янукович поздравил Зеленского, призвав его не подвести украинцев, которые ему доверились "в тяжелейший для нашей страны момент истории". Свои поздравления Зеленскому высказал и глава Чечни, пожелавший ему удачи в благородном деле "единения украинского и российского народов".

 Осталось обработать один процент протоколов

ЦИК Украины обработала 99 процентов электронных протоколов участковых избирательных комиссий с результатами голосования во втором туре выборов президента страны. По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 13 миллионов 408 тысяч 155 граждан Украины (73,21% от числа избирателей, принявших участие в выборах). Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 4 миллиона 480 тысяч 098 избирателей (24,46%). В настоящее время подсчитано 17 миллионов 888 тысяч 253 голосов избирателей.

Явка на выборах составила 61,37 процента. Официальные результаты голосования, заявили в ЦИК, могут быть объявлены ориентировочно 30 апреля.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Владимир Зеленский во время съемок телесериала

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Шоумен

    В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

  • Рональд Рейган в одном из фильмов с его участием

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Звезда Голливуда

    Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

  • Музыкант Майкл Мартейи

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Экстравагантный

    Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

  • Игнаций Ян Падеревский

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Виртуоз

    Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

  • Имран Хан

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Чемпион мира

    Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

  • Футболист Джордж Веа

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Кудесник мяча

    Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

  • Сильвио Берлускони поет

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Скандалист

    Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

  • Рэпер Роберт Киагулани

    Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

    Надежда молодежи

    Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам.

    Автор: Ута Штайнвер


Смотреть видео 03:03

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе? (19.04.2019)

Контекст

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов

Не только шоумен Владимир Зеленский пришел в политику без опыта в этой сфере. По всему миру актерам, музыкантам и спортсменам не раз удавалось занять самые высокие госпосты. (02.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Зеленский или Порошенко - какого президента Украины хотели бы видеть в Евросоюзе? (19.04.2019)  

Предвыборные поездки Порошенко и Зеленского в Европу  

Безголосые фанаты Зеленского и Порошенко: почему Донбасс не будет услышан - "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Победа Зеленского: что нужно знать о выборах в Украине  

Немецкий политолог: Коломойский - главный вызов Зеленского  

Новым президентом Украины, по данным экзитпола, становится Зеленский  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно