В Красноярском крае при крушении вертолета погибли 18 человек

В Красноярском крае в субботу, 4 августа, разбился пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТЭЙР Вертолетные услуги", вылетевший с аэродрома города Игарка Туруханского района, сообщает региональное Главное управление МЧС России. В результате погибли 18 человек - 15 пассажиров и 3 члена экипажа. "Это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение", - сообщили "Интерфаксу" в "ЮТЭЙР Вертолетные услуги".

По предварительной информации, Ми-8 задел лопастями подвес грузового вертолета, взлетевшего несколько ранее. При этом вертолет с грузом - трубами для нефтегазовой промышленности - был вынужден сбросить их, чтобы не потерпеть аварию, рассказал собеседник в оперативном штабе на месте ЧС. В числе пассажиров Ми-8, которые направлялись на вахту на одно из месторождений, были работники ООО "РН-Ванкор" (дочернего общества "Роснефти") и подрядных организаций, указывает агентство.

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Председатель СКР поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства "в целях наиболее полного и всестороннего расследования".

Расследование находится под контролем полпреда президента РФ

Специально созданная следственно-оперативная группа изымает полетную документацию, образцы топлива, допрашивает персонал авиакомпании, аэропорта отправления и возможных очевидцев. Расследование находится под контролем полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Смотрите также:

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Москва - Латакия Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился на Черном море рано утром 25 декабря. Лайнер следовал из Москвы в сирийскую Латакию на российскую авиабазу Хмеймим. Ночью самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился на аэродроме Адлера для дозаправки. В 05.25 утра по московскому времени он вылетел в Сирию, а уже спустя две минуты пропал с радаров.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Обломки у побережья Минобороны спустя примерно три часа после этого сообщило об обнаружении обломков самолета в полутора километрах от побережья Сочи на глубине около 70 метров. По предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море На борту были 92 человека Оборонное ведомство опубликовало на своем сайте список пассажиров лайнера. Всего на борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Ансамбль имени Александрова Большинство пассажиров - 64 человека - составляли артисты ансамбля имени Александрова. Они должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в Латакии. По данным изданий "Медуза" и "Новая газета", планировалось, что они будут выступать в Алеппо, который совсем недавно перешел под контроль сирийских военных при активной поддержке российской авиации.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Доктор Лиза Кроме того, на борту находилась глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" и член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла в университетский госпиталь Латакии медикаменты.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Журналисты, военные и чиновники Среди остальных пассажиров - 9 журналистов Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также военные и гражданские госслужащие.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Уголовное дело Следственный комитет спустя несколько часов после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Официальной информации о возможных причинах крушения пока нет, однако СМИ указывают в качестве приоритетной версию о технической неисправности.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море День траура Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим. Автор: Дарья Ерёмина

