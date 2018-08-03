 В Красноярском крае при крушении вертолета погибли 18 человек | Новости из Германии о России | DW | 04.08.2018

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Россия

В Красноярском крае при крушении вертолета погибли 18 человек

Среди 15 пассажиров Ми-8, направлявшихся на нефтяное месторождение, были работники дочернего общества "Роснефти". Расследование происшествия взял под контроль полпред президента РФ.

Вертолет МИ-8 (фото из архива)

Вертолет МИ-8 (фото из архива)

В Красноярском крае в субботу, 4 августа, разбился пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании "ЮТЭЙР Вертолетные услуги", вылетевший с аэродрома города Игарка Туруханского района, сообщает региональное Главное управление МЧС России. В результате погибли 18 человек - 15 пассажиров и 3 члена экипажа. "Это был штатный регулярный полет по доставке рабочих-нефтяников на месторождение", - сообщили "Интерфаксу" в "ЮТЭЙР Вертолетные услуги".

Контекст

Обломки вертолета, разбившегося у берегов Шпицбергена, обнаружены в океане на глубине 209 метров, сообщили норвежские спасатели. (29.10.2017)

Три человека выжили и были эвакуированы с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в больницы Ямало-Ненецкого автономного округа. Возбуждено уголовное дело. (22.10.2016)

По предварительной информации, Ми-8 задел лопастями подвес грузового вертолета, взлетевшего несколько ранее. При этом вертолет с грузом - трубами для нефтегазовой промышленности - был вынужден сбросить их, чтобы не потерпеть аварию, рассказал собеседник в оперативном штабе на месте ЧС. В числе пассажиров Ми-8, которые направлялись на вахту на одно из месторождений, были работники ООО "РН-Ванкор" (дочернего общества "Роснефти") и подрядных организаций, указывает агентство. 

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Председатель СКР поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства "в целях наиболее полного и всестороннего расследования".

Расследование находится под контролем полпреда президента РФ

Специально созданная следственно-оперативная группа изымает полетную документацию, образцы топлива, допрашивает персонал авиакомпании, аэропорта отправления и возможных очевидцев. Расследование находится под контролем полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

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Ссылки в интернете

СКР - о крушении вертолета Ми-8 в Красноярском крае

ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю - о крушении МИ-8

Аудио- и видеофайлы по теме

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